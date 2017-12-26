发改委：补齐现行管理制度短板 规范企业境外投资

人民网北京12月26日电（记者夏晓伦）12月26日，国家发展改革委发布《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第11号，以下称“新办法”）。新办法将于2018年3月1日起施行，届时《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第9号，以下称“9号令”）同步废止。针对社会各界关心的主要问题，国家发展改革委有关负责人表示，新办法突出放管结合，推出三项实实在在的改革，进一步规范企业境外投资。

2014年4月，国家发展改革委发布9号令，将境外投资管理方式由逐项核准改为备案为主、核准为辅，对促进和规范境外投资发展发挥了重要作用。9号令实施三年多来，境外投资快速发展，我国跻身境外投资大国前列。同时，境外投资发展呈现出一些新问题，企业也提出一些新诉求，需要对管理制度进行改革。

对此，上述负责人表示，针对新问题新诉求，国家发展改革委深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，按照推动形成全面开放新格局、创新对外投资方式的要求，顺应境外投资发展需要，总结境外投资管理实践，广泛吸纳各界意见建议，在9号令基础上形成了新办法。

在规范企业境外投资方面，该负责人表示，新办法突出放管结合，推出三项实实在在的改革：

一是补齐管理短板，将境内企业和自然人通过其控制的境外企业开展的境外投资纳入管理框架，采取精准化的管理措施。近年来，随着境内企业国际化程度提高，境外投资方式也更加多样，一些境外投资活动游离于现行管理边界之外，存在一定风险隐患。按照实质重于形式的管理原则，新办法将境内企业和自然人通过其控制的境外企业开展的境外投资纳入管理框架。

需要指出的是，纳入管理框架不意味着一律纳入核准、备案管理范围。对于完全是投资主体通过其控制的境外企业开展的境外投资项目（不涉及投资主体直接投入资产、权益或提供融资、担保），新办法采取“事前管理有区别、事中事后全覆盖”的管理思路，既补齐短板，也更加精准。对其中的敏感类项目实行核准管理。对其中的非敏感类项目，中方投资额3亿美元及以上的，投资主体应当将有关信息告知国家发展改革委，无需备案；而中方投资额3亿美元以下的，无需备案也无需告知。境内自然人通过其控制的境外企业开展的境外投资参照执行。

二是创新监管工具，改进协同监管和全程监管。针对境外投资监管的薄弱环节，新办法提出建立协同监管机制，通过在线监测、约谈函询、抽查核实等方式对境外投资进行监督检查。同时，新办法引入项目完成情况报告、重大不利情况报告、重大事项问询和报告等制度，改进对境外投资的全程监管，从而更好维护国家利益和国家安全。

三是完善惩戒措施，建立境外投资违法违规行为记录。针对恶意分拆、虚假申报、通过不正当手段取得核准文件或备案通知书、擅自实施项目、不按规定办理变更、应报告而未报告、不正当竞争、威胁或损害国家利益和国家安全、违规提供融资等违法违规行为，新办法明确惩戒措施、加大惩戒力度。同时，新办法提出建立境外投资违法违规行为记录，实施联合惩戒。

监管是手段，发展是目的。新办法改进事中事后监管，为的是境外投资持续健康发展，为的是国家利益和国家安全。比如，引入重大不利情况报告制度，主要政策意图不是追究有关企业责任，更多是为了及时获取有关信息、及时采取应对措施，从而政企协同将有关不利情况对国家利益和国家安全的影响降到最低。随着监管更加精准有效，市场在资源配置中的决定性作用将得到更好发挥，真实合规的境外投资将从中受益。

(责编：白宇)