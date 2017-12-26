发改委：提高公共服务质量 服务企业境外投资

人民网北京12月26日电（记者夏晓伦）12月26日，国家发展改革委发布《企业境外投资管理办法》（国家发展和改革委员会令第11号，以下称“新办法”）。新办法将于2018年3月1日起施行，届时《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革委员会令第9号，以下称“9号令”）同步废止。针对社会各界关心的主要问题，国家发展改革委有关负责人表示，新办法突出优化服务，推出两项实实在在的改革，进一步服务企业境外投资。

2014年4月，国家发展改革委发布9号令，将境外投资管理方式由逐项核准改为备案为主、核准为辅，对促进和规范境外投资发展发挥了重要作用。9号令实施三年多来，境外投资快速发展，我国跻身境外投资大国前列。同时，境外投资发展呈现出一些新问题，企业也提出一些新诉求，需要对管理制度进行改革。

对此，上述负责人表示，针对新问题新诉求，国家发展改革委深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央、国务院决策部署，按照推动形成全面开放新格局、创新对外投资方式的要求，顺应境外投资发展需要，总结境外投资管理实践，广泛吸纳各界意见建议，在9号令基础上形成了新办法。

在服务企业境外投资方面，该负责人表示，新办法突出优化服务，推出两项实实在在的改革：

一是充实服务内容。新办法提出投资主体可以咨询政策和信息、反映情况和问题、提出意见和建议等。同时，明确国家发展改革委在发布境外投资信息、建立投资合作机制和推动海外利益保护等方面的主要任务，将一些实际开展的投资促进和服务保障工作纳入制度化轨道。比如，国家发展改革委近日发布《中国对外投资报告》，主动宣介我国境外投资的发展成就、管理体制和政策导向，便于外界更加全面了解中国对外投资。又如，国家发展改革委近年同世界许多国家建立双多边和第三方投资合作机制，推动有关国家为中国企业提供公平环境，为中国企业“走出去”铺路架桥。

二是推行在线办理。新办法提出建立境外投资管理和服务网络系统（简称“网络系统”）。目前，国家发展改革委正在原有备案系统基础上推进网络系统建设。新办法施行后，绝大多数境外投资管理环节（如宏观指导、信息服务、核准备案、全程监管、联合惩戒等）都将通过网络系统进行，从而提高管理效率和服务质量。

寓管理于服务、以服务促管理是新办法的重要特点。比如，新办法提出，国家发展改革委可以向投资主体或利益相关方发出风险提示，供投资主体或利益相关方参考。风险提示虽然不具有行政强制力，但既可以作为信息服务，也可以作为管理工具。和单个企业相比，政府在境外投资整体运行情况、境外经济和安全风险状况等方面具有一定信息优势。根据不同情况，国家发展改革委可以向投资主体提示境外经济和安全风险状况，作为信息服务供投资主体决策参考，让企业少“踩雷”；也可以向投资主体或利益相关方提示特定领域、特定类型境外投资活动的风险状况，作为政策信号引导市场主体预期和行为，促进境外投资持续健康发展。

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