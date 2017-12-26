泉州夯实石化园区本质安全 推进创建安全发展示范城市

近年来，泉州市以创建国家安全发展示范城市为契机，致力于经济社会本质安全建设，努力夯实安全生产基层基础，全力推进泉港石化工业园区安全控制区建设。

泉港石化工业园区作为全国九大石化基地之一，由于历史原因，存在着“厂居混杂”的现象，为了解决这一历史遗留的老大难问题，2016年11月，泉州市政府批复同意《泉港石化工业区安全控制区专项规划》，全面推进石化工业区周边的绿化隔离带建设，与群众居住区之间形成极其重要的生态安全屏障，从根本上实现“厂村分离”，确保泉港的长治久安，是一项既利区更利民的公益大征迁。

泉港石化工业区安全控制区主要涉及南埔、界山、后龙3个镇17个行政村约5.27万人，总拆迁量约553.7万㎡，总投资约300亿元。

2017年3月，市、区两级抽调干部1380多人，采取“成建制”模式成立安征迁领导小组，分7个片区成立指挥部、17个工作小组、65个工作小编队全面进驻征迁一线，建立项目推进“四个一”协调机制、征迁干部“六包”责任制等一系列运作机制，全面铺开安征迁工作。

全方位宣传攻坚。通过电视台、政务网站、微博、微信等平台，持续不断开展“宜居泉港”主题大型征迁宣传活动；印发区直部门（国企）函告信、在外乡贤倡议书，召开动员会、政策解读培训会、座谈交流会等26场次。

突出制度化管理。梳理并明确指挥部及各部门责任清单、建立指挥部“每周两会一碰头”的议事制度、落实项目协调“四个一”工作机制和征迁干部“六包”责任制，每天通报进展情况，截至目前，已基本完成征迁房屋“四表一编”（入户调查表、户数情况表、老年人情况表、困难户情况表和房屋“一栋一档”编号）工作。

推行房票安置模式。积极创新征迁安置方式，推进全省首家房产超市建设，建成行政服务中心购房分中心，在全市率先推出房票安置模式，制定房票结算实施细则，采取新开发楼盘50%“双限住房”（限房价、限购房对象）措施，首批签约房产项目22个，面积约101.3万平方米。

抓紧项目资金对接。2017年度完成资金预算120亿元，主要包括争取国家专项基金补助10亿元、市财政补助4.8亿元，区财政自行筹措资金105.2亿元（包括泉港区财政预算4亿元、联合石化所得税分成1.5亿元、争取银行融资和地方政府债券约99.7亿元）。

全面开展“两违”综合治理。持续保持“两违”整治高压态势，制止拆除 “两违”1542宗，约7.9万平方米，查堵运载建筑“三材”车辆653辆次，强制销毁报废212辆；明确不予补偿的新增“两违”139宗，约谈问责涉嫌参与“两违”的党员干部8名。

(责编：李楠桦、蒋琪)