我是快乐的“电小二”（寄语新时代）

清河的羊绒加工和经销已有40年了，我是从“绒窝”里暖大的。小时候，大人们背着羊绒衫全国各地到处跑，见到商场就进去推销。辛辛苦苦一年，卖不了多少钱。
我入行后，总觉得这么背着包推销不是个好办法。我平时喜欢上网，这几年“绒二代”在网上开淘宝店卖羊绒衫，生意很火，我也想自己创业。于是跟人家学，开网店，搞“装修”，自己的网店也开张了。
不光是我，很多羊绒老板听说后，都学着做电商，当起“电小二”。我家附近的东高庄几乎每家都开淘宝店，专卖羊绒衫，成了淘宝村。一个姓刘的老板，在淘宝上卖羊绒衫，最高时销售额在平台排第三，这对我“刺激”挺大。刘老板是个70后，凭借几台电脑把买卖做那么大。我这个90后，能不能做得更大？
党的十九大报告说，“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，要建设网络强国、数字中国、智慧社会。这代表政策走向和发展趋势，让我眼前一亮。我现在天天琢磨怎么提升网店和产品的品质，吸引买家。线上交易进入平稳期后，我寻思：何不利用网上收集到的销售大数据，把卖场向实体店延伸呢？我们这里正在建设羊绒小镇，有很大的羊绒制品市场，于是我和别人合伙开了家实体店，实现线上线下互动。
前不久，羊绒小镇成立了创客空间，很多像我这样年轻的“绒”创客，纷纷“融”入互联网。每周四，我们聚在一起，分享“互联网+”的创业创新故事。一些专业人士也来作辅导，听老师一讲，我们眼界宽了，思路也开了。
现在网店、微商越来越多，销售渠道碎片化，卖家来源多元化。这逼着我调整营销策略，不再盲目追爆款，而是利用大数据研判市场行情，做到精准销售。受创客空间启发，我最近正琢磨柔性供应的事，客户在网上挑款式、选颜色，把穿衣的尺寸信息发过来。我把这些信息通过网络传给羊绒制品企业设计中心，只需几个小时，一件纯“私人订制”的羊绒衫就下线了。
利用大数据和人工智能，如今已经可以开发“织可穿”技术了，羊绒衫不需要缝制拼接，一次成型。新时代要有新生活，希望将来我们也能分享这样的高科技，实现数字化生活。当个“电小二”，我很快乐。
网友连线：
@美羊羊：互联网让市场更加透明，让天南海北的人们走进同一个卖场，有了更多选择。
@家在大运河：从羊绒织造到羊绒智造，大数据和人工智能让爱美的人们有了数字化的“专用裁缝”。
（本报记者 张志锋 马 晨采访整理）
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