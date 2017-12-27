民间投资现三大趋势

前11个月规模达35万亿元

专家认为，2018年稳增长的核心在于稳投资，而启动民间投资是稳投资的关键

■本报记者 左永刚 苏诗钰

“成立三年来，公司资产总规模从成立之初的335亿元已增长至3000多亿元。”近日，中国民生投资集团相关负责人向《证券日报》记者透露了一组数据。目前，中民投所投资的领域已涵盖新能源、居家养老、装配式建筑、通航、大健康等产业和融资租赁、保险、资管等金融服务业。

据上述负责人介绍，中民投未来还将持续关注国家发展战略和经济转型升级需要，投资信息技术、消费升级、“中国制造2025”等领域，发挥资本的推动力。

中民投投资规模增长、投资质量提升、投资方向转变，这三大特点也是当前民间投资发展的大趋势。“民间投资回升主要受益于一系列改善投资和营商环境的新举措，包括减税降费、简政放权、加强事中事后监管等。”近日，中国国际经济交流中心经济研究部副研究员刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示。

投资结构不断优化

全国固定投资机构持续优化。12月14日，国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，目前投资结构在不断优化，尽管投资增速缓中趋稳，但是民生类、技术创新类、高技术领域和短板领域的投资增长速度一直都比较快。从区域来看，中西部地区固定资产投资的增速呈现出加快或者增速明显高于全国水平。东北地区固定资产投资由负转正，说明区域发展的协调性在增强。

今年前11个月，社会领域投资同比增长17%，制造业技术改造的投资、高新技术产业的投资分别增长在14%和15%以上；第三产业投资也增长10.1%。以上情况显示投资结构在不断优化。

刘向东表示，固定资产投资结构得到优化是供给侧结构性改革的具体反映，包括去产能、去库存和去杠杆带来的旧动能投资的减少和新动能投资的增加，其中工业新动能投资的增加既包括技术改造升级加快、高新技术制造业投资增多，也包括短板领域的投资保持较高增长，如基础设施、社会民生领域的投资增多，这些都是体现出投资结构的优化。

毛盛勇表示，未来投资的发展空间仍然巨大。十九大报告提出，我国现在发展不平衡不充分的矛盾仍然比较突出，现在工业化、城镇化还没有完成，基础设施、公共服务，特别是创新领域、技术进步和转型升级等很多领域，还需要大量投资，特别是随着新动能的加快成长，未来的投资还有很大的潜力和空间。

微观变化正在形成，如中民投旗下布局社区消费升级及居家养老领域的重要平台——中民未来，依托其所管理的全国范围内近6亿平方米的社区资源，正大力发展居家养老，计划通过搭建“一网一金一平台”的养老产业布局，为中国老人提供更专业化的养老服务。

“一网”指的是以城市为中心建成三公里养老服务网络；“一金”是指以省份为中心，每一个省份设立一个养老产业基金；而“一平台”则是连接政府、老年人和产品供应链的智能化养老服务平台。

民间投资占比达60.5%

今年前11个月，民间固定资产投资约为34.81万亿元，占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.5%。

360金融PPP研究中心研究总监唐川在接受《证券日报》记者采访时表示，整体来看，投资结构的合理化趋势与民间资本的充分参与密不可分，而民间投资的稳步增长与中央的全力支持息息相关。

自2016年下半年以来，国务院办公厅《关于进一步激发民间有效投资活力促进经济持续健康发展的指导意见》《关于进一步做好民间投资有关工作的通知》《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》等文件陆续出台和实施，有效改善了民营企业的投资环境，带动基础设施、社会领域、高技术产业等行业民间投资增速明显提高。

唐川表示，从操作层面看，激发民间资本对基础设施和公共服务项目的参与热情便是极为重要的一项工作。预计各部委还将从金融支持，立项审批流程提效，鼓励多类型主体协作，以及PPP项目库管理等方面优化民间资本参与条件。

“从领域上看，因各行业皆已出现民间资本的身影，且部分民间资本已介入高铁、园区等大型项目的开发，故而下一阶段对民间资本的引入将具有普遍性，而不会局限于特定行业。”唐川表示。

中国人民大学副校长刘元春近日表示，2018年稳增长的核心在于稳投资，但稳投资的政策方向和政策工具必须做出调整。其中最为重要的是通过产权的可保护性、资本投资的新空间、投资成本的降低以及投资产业需求的扩展等方面的措施来启动民间资本。启动民间投资是稳投资的关键，建议2018年出台民间投资启动的系统方案，以全面调整投资预期。

刘元春认为，“如何加大中小企业、民营企业和创新性企业投资需求的资金可获得性，是2018年投资启动的一个重要工作。”

业内人士认为，改革开放不到40年，中国实现了从计划经济体制向充满活力的社会主义市场经济体制转变，民营企业一直是经济发展的增长动力，也是改革开放成果最好的守护者。可预见的是，在新时代的新一轮产业创新和经济转型浪潮中，包括中民投在内的民营企业将再次成为活跃和重要的驱动力量。

(责编：李栋、赵爽)