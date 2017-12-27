清洁能源消纳难题明显缓解 

记者从全国能源工作会议获悉：预计2017年我国能源生产总量达36亿吨标准煤，其中非化石能源占比17.6%，比2012年上升6.4个百分点；预计截至2017年底，发电装机容量达17.7亿千瓦，其中非化石能源发电装机占比达38.1%，比2012年上升9.6个百分点，是历史上增长最快的时期。

国家能源局局长努尔·白克力表示，党的十八大以来，我国能源供给质量实现重大变革，加快构建起绿色多元的能源供应体系，截至2017年底，我国可再生能源发电装机容量达到约6.56亿千瓦，新增装机规模占全球增量的40%左右；水电、风电、太阳能发电装机和核电在建规模稳居世界第一；清洁能源消纳难题得到明显缓解，预计2017年全国水能利用率达95%，弃风率和弃光率同比分别下降6.7和3.8个百分点，非化石能源发展领跑全球。

化石能源清洁开发利用取得成效。全面启动并累计实施煤电机组超低排放改造6.4亿千瓦，节能改造约5.3亿千瓦；我国大气污染物排放指标跃居世界先进水平，形成了世界最高效、清洁的煤电系统；2017年，天然气产量约1500亿立方米，比2012年提升36%，从世界第十八位上升至第六位。

煤炭去产能、化解煤电产能取得阶段性成果。2017年预计将淘汰、停建、缓建煤电产能超过5000万千瓦；新增煤电装机规模比2016年减少400万千瓦；煤电建设投资同比下降25%。

在消费端，能源消费结构实现重大转型。党的十八大以来，我国煤炭消费比重累计下降8.5个百分点，是历史上降幅最大的时期。2017年，预计非化石能源和天然气消费比重分别达到14.2%和7%，累计上升4.5和2.2个百分点；电能替代量达1000亿千瓦时以上，天然气替代量达300亿立方米，清洁能源消费比重大幅提升。5年来，我国加快推广应用296项重大节能技术，供电煤耗累计下降14克标准煤每千瓦时，单位GDP能耗累计下降20.7%，能源利用效率不断提高。

努尔·白克力提出，2018年国家能源局将继续聚焦绿色发展，大力提升能源清洁化发展水平。首先，着力解决清洁能源消纳问题，要推动弃水弃风弃光电量和限电比例逐年下降，到2020年在全国范围内基本解决这个问题。在推进煤炭清洁高效利用方面，到“十三五”末，争取电煤比重提高到55%左右，现役燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低于310克标准煤每千瓦时，30万千瓦级以及具备条件的燃煤机组全部实现超低排放。

此外，要依法依规淘汰关停不符合要求的30万千瓦以下煤电机组，到“十三五”末，全国要完成取消和推迟煤电建设项目约1.5亿千瓦，淘汰煤电落后产能2000万千瓦，煤电装机占比降至约55%。

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