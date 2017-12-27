京粤沪政府效率全国领先

由北京师范大学政府管理研究院和江西师范大学管理决策评价研究中心共同编撰的《2017中国地方政府效率研究报告》日前在此间发布。报告发布了中国省市县三级政府效率排行榜，其中北京市、广东省、上海市为全国省级政府效率前3强，深圳市、舟山市、珠海市、厦门市为全国地级市政府效率前4名，四川省旺苍县、小金县，云南省禄劝县等位列中国贫困县政府扶贫效率100强。

报告指出，中国地方政府效率存在不平衡性，大致呈现“华东—华北—中南—西南—西北—东北”从高到低的阶梯分布。同时，不同地区地方政府效率或贫困县政府扶贫效率与当地经济社会发展水平之间具有正相关性，即效率排名靠前的地方政府，其辖区经济社会发展水平较高，但同一地区内部则不具备正相关性。

(责编：蒋琪、李栋)