京粤沪政府效率全国领先

由北京师范大学政府管理研究院和江西师范大学管理决策评价研究中心共同编撰的《2017中国地方政府效率研究报告》日前在此间发布。报告发布了中国省市县三级政府效率排行榜，其中北京市、广东省、上海市为全国省级政府效率前3强，深圳市、舟山市、珠海市、厦门市为全国地级市政府效率前4名，四川省旺苍县、小金县，云南省禄劝县等位列中国贫困县政府扶贫效率100强。
报告指出，中国地方政府效率存在不平衡性，大致呈现“华东—华北—中南—西南—西北—东北”从高到低的阶梯分布。同时，不同地区地方政府效率或贫困县政府扶贫效率与当地经济社会发展水平之间具有正相关性，即效率排名靠前的地方政府，其辖区经济社会发展水平较高，但同一地区内部则不具备正相关性。
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】