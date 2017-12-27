原标题：今年地方债发行同比骤降近三成 明年规模预计达4.7万亿元

2017年地方政府债发行基本结束。2017年全年累计发行地方债约4.36万亿元，规模较2016年的6.05万亿元下降近三成。展望2018年，业内预计，2018年全年发债规模将达4.65万亿元，置换债将达约2万亿元。

国信证券宏观及固定收益首席分析师董德志表示，2017年地方政府债发行约4.36万亿元，其中新增1.58万亿元，置换债约2.77万亿元。与2016年相比，今年债市收益率全线走高，地方政府债发行额及融资额均明显下降。经过3年的发行，置换债累计发行量约为10.66万亿元。

分省份来看，置换规模已经超过5000亿元的省份有12个，分别是：江苏省、贵州省、山东省、浙江省、四川省、广东省、湖南省、辽宁省、云南省、内蒙古自治区、河北省及湖北省。截至目前，贵州省、辽宁省和湖南省所发行的置换债占比明显偏高。

与此同时，市场对2018年地方债的发行规模也有展望。分析人士表示，2018年发债规模由赤字率及置换规模决定。日前召开的中央经济工作会议提出，积极的财政政策取向不变，调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理。多位业内人士指出，取向不变的积极财政政策，2018年赤字率可能仍维持3%。

海通证券首席经济学家姜超预计，2018年地方置换债规模约2万亿元。他表示，2016年地方政府债务余额为15.32万亿元，减去地方政府债券形式的债务规模10.63万亿元，得到2016年底剩余需要置换的全部债务规模为4.69万亿元。2017年已经发行了2.68万亿元置换债，不考虑财政收入还款，目前剩余需置换的债务规模应该在2万亿元左右，即为明年地方置换债的发行规模。

姜超预计，2018年地方新增一般债券发行量可能达到1.4万亿元，新增专项债发行量应该在1.25万亿元左右。

姜超表示，地方新增一般债发行量与地方财政赤字以及债券到期量相关。如果2018年全国财政赤字率仍为3%，那么地方财政赤字规模为9180亿元左右，加上5000亿元左右的一般地方债到期量，2018年地方新增一般债券发行量可能达到1.4万亿元。新增专项债方面，随着地方政府融资的进一步规范，融资任务还将更多的从城投平台转移到地方债和PPP上，需要地方债的进一步扩量，地方一般债受制于赤字率的约束，因此预计专项债的额度会进一步增加。

不过，专项债也要受制于地方政府性基金财力、债务率以及债务增速，2016年地方专项债务限额同比增速为6.4%，2017年限额增长12.4%，明年如果增速进一步提高至15%，限额净增应该在1.09万亿元。加上2018年1600亿元的专项债到期量，新增专项债发行量应该在1.25万亿元左右。综上，预计2018年地方债发行量约4.65万亿元，净增4万亿元。

(责编：蒋琪、李栋)