原标题：“鲲龙”腾飞中国制造高质量发展

12月24日，我国首款大型灭火/水上救援水陆两栖飞机“鲲龙”AG600，在广东珠海成功首飞。

启动、滑行、机头昂起、直插云霄、平稳降落……在“鲲龙”AG600完成其蓝天首秀的同时，也标志着我国航空工业特种用途飞机研制能力取得重大突破，成为继C919大型客机首飞成功后我国民用航空工业发展的又一个重要里程碑。

这也是中国制造正在发生转变的一个缩影。日前，中央经济工作会议指出，要推进中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，制造大国向制造强国转变。今后，“三个转变”将会成为挺起中国制造业脊梁的有效路径。

中国制造向中国创造转变

2017年，“中国制造2025”顺利实施，国家制造业创新体系建设不断完善，高档数控系统打破国外技术垄断，高端装备创新成果丰硕，“蓝鲸1号”在南海成功试采可燃冰，C919大型客机、AG600水陆两栖飞机成功首飞，首艘国产航母顺利下水，天舟一号货运飞船成功发射……

12月25日，全国工业和信息化工作会议在北京召开。会上，工业和信息化部党组书记、部长苗圩提到，我国制造强国建设再上新台阶，产业技术水平越来越接近全球前沿，整体处于技术追赶后半程，高铁、特高压输变电等领域跻身世界先进行列。

这些成绩振奋人心，但也要清醒地看到当前面临的困难和挑战。苗圩表示，我国核心技术仍受制于人，增长动力仍然不足；降低实体经济成本诸多体制机制障碍尚未消除，制造业发展困难犹存。专家认为，在这种形势之下，推进中国制造向中国创造转变，就显得更为迫切和重要了。

对此，苗圩提到，要坚持创新驱动发展，构建产学研深度融合的技术创新体系。围绕产业链部署创新链，围绕创新链配置资金链，更加注重以企业为主体、市场为导向的应用技术研究，以国家制造业创新中心为支点，打造高效立体的开放型创新网络体系，培育一批核心技术能力突出、集成创新能力强的创新型领军企业。加快重大装备发展，推进C919大型客机研制，加快高技术船舶与海洋工程装备、大型高端农机装备、高端医疗装备、大型海上风电机组等重大装备研制。

“促进我国产业迈向全球价值链中高端。”苗圩表示，加快发展先进制造业，培育世界级先进制造业集群，要瞄准国际标准大力推进企业技术改造，全面推行绿色制造，提高全要素生产率，实现高质量发展。推动互联网、大数据、人工智能等信息网络技术与制造业深度融合，前瞻布局工业互联网，发展智能融合型产业。

中国速度向中国质量转变

在世界范围内，新一轮科技和产业革命加速兴起，信息网络、生物科技、新材料与先进制造等孕育了一批颠覆性技术，工业互联网、物联网、车联网等新型网络形态不断涌现，大数据、云计算、人工智能等应用技术拓展升级……

如今，我国整体进入工业化中后期，制造业传统比较优势逐步削弱，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，亟须跨越转方式、优结构、换动力的关口。然而，中国制造发展不平衡不充分的一些突出问题尚未解决，低端过剩与高端供给不足并存。

这意味着中国特色新型工业化道路进入战略攻坚期，将从量的积累、点的突破逐步转变为质的飞跃和系统能力的提升；意味着中国产品、中国企业、中国制造将更多地在价值链高端深度参与国际竞争与合作，从技术、标准、规则的模仿者、跟踪者逐步转变为赶超者、引领者。

苗圩指出，2018年，要以供给侧结构性改革为主线，以提高制造业供给体系质量为主攻方向，深入实施“中国制造2025”，强化创新驱动、改革推动、融合带动，推动质量变革、效率变革、动力变革，加快培育壮大新动能、改造提升传统动能。

“聚力提质量增效益，加快传统产业优化升级。”苗圩表示，传统产业是结构调整的重点，要通过引入新技术、新管理、新模式，使之焕发巨大生机和活力。大力破除低端无效产能，深入推进“增品种、提品质、创品牌”战略，推动民族品牌振兴；实施装备制造业标准化和质量提升规划，在航空、汽车等领域完善质量管理体系；大力弘扬企业家精神、劳模精神和工匠精神，提升供给体系质量。

制造大国向制造强国转变

“世界大国的兴衰史和我国制造业的发展历程证明，没有强大的制造业就没有国家的强盛和民族的繁荣。”工信部副部长辛国斌说。制造业是实体经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。

如今，以互联网为代表的信息技术与制造业加速融合，智能制造引领生产方式变革，数字经济、共享经济等新业态、新模式蓬勃兴起，全球制造业创新体系、生产方式和发展形态正在发生着深刻变化。

虽有智慧，不如乘势。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。推进中国从制造大国向制造强国转变，这是一条必经之路。

“实现现代化，工业化是前提，制造业是主导力量，信息化是强力支撑。”苗圩指出，要坚定不移走中国特色新型工业化道路，牢牢把握高质量发展的要求，以制造强国建设为主题，与网络强国战略紧密扣合，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，打造形成数字经济时代下制造业国际竞争新优势。

苗圩表示，力争到2025年，推动我国迈入制造强国行列，网络空间综合实力整体达到全球第二梯队前列；到2035年，制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平，全面实现工业化，初步建成网络强国，网络空间综合实力进入全球第一梯队；到2050年，制造业综合实力进入世界制造强国前列，网络空间综合实力全球领先，建成全球领先的技术体系和产业体系。

(责编：蒋琪、李栋)