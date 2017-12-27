小商标里的大财富：地理标志为脱贫来帮忙

什么是地理标志？当一个产品贴上了特定的地理标志，就和特定的地理和人文因素联系起来，也就是该产品质量和品质的最有力证明，从而使产品具有了其它同类产品所不具备的独特优势。而这种优势在市场流通中最直接表现为远超其他同类产品的价格，比如，牙买加蓝山咖啡的价格是普通咖啡的5到10倍，国内每斤章丘大葱的售价可达百元……独特的品质和稀少的产量大大提升了地理标志产品的经济附加值。

“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名。”脍炙人口的唐诗名句，是对当时宁夏河套平原风光的真实写照。而诗人贯休“赤落蒲桃叶，香微甘草花”的著名诗句，则是对唐代宁夏地区已经大量栽培葡萄的佐证。

立兰庄园不锈钢酒桶 （人民网 邢郑摄）

据了解，宁夏葡萄酒产业经过33年的发展，全区酿酒葡萄种植面积达到57万亩，占全国的1/4，已建成酒庄86个，在建113个，年产葡萄酒近10万吨。2016年，“宁夏贺兰山东麓葡萄酒”以品牌价值140.96亿元，从数百个国家地理标志产品中脱颖而出，强势荣登2016中国品牌价值排行榜。全年生产葡萄酒1.2亿瓶，销售4.15万吨，实现销售收入50亿元，带动劳动力就业12万人，酒庄接待游客35万人次，实现综合产值200亿元。

“每到葡萄出土、采摘时节，每家酒庄都会招收附近的群众来帮忙，一天工资近百元。”一位酒庄管理人员告诉记者。

25岁的马成云大学毕业后就回到家乡，来到了马路对面的立兰酒庄做起了总经理助理一职，年收入可近10万。“平时上下班非常方便，我家就住在庄园的马路对面的村子里。现在冬天爸爸妈妈已经不用干活了，靠我的工资养活我们全家是没有问题的。”他一脸自豪的说，“我现在觉得很幸福，因为只要勤劳，每个月都会有固定的收入。过去这里风尘沙子跑，自然条件非常恶劣，自从大片的种植了葡萄，葡萄酒产业让我对我们家过上小康生活更有信心。”

宁夏吴忠市下辖5个县，总人口约144万人，建档立卡扶贫户约占七分之一，是宁夏回族自治区贫攻坚的重点区域。

其中，盐池县素有“中国滩羊之乡”称号，于2005年注册了“盐池滩羊”地理标志证明商标。盐池县市场监管局指导商标所有人加强地理标志使用管理和食品质量安全监管，许可符合条件的56家企业和个人使用“盐池滩羊”注册商标，累计使用防伪标识80万枚，贴标率达100%。

下面的一串串数字说明了注重品牌运用管理的效果显著，使得“盐池滩羊”效益逐渐显现。盐池滩羊的年饲养量从2004年的90万只发展到2016年底的305.4万只，年出栏从2004年的43.2万只发展到2016年底的达180.57万只,分别增长了3.39倍和4.18倍。2016年全县农业户数4.3万户，滩羊养殖户8500户、从业人员6.2万余人，占总人口的36.05%。

“盐池滩羊”地理标志证明商标2016年经中国品牌建设促进会评估，品牌强度为898、品牌价值为67.28亿元。

宁鑫生态牧场厂长冯欢告诉记者，“盐池滩羊肉价格从2004年14-16元/公斤，增长到2016年50-52元/公斤，增长了近4倍。”

据了解，全县农民年人均纯收入也从2004年的1567元提高到2016年的8532元。

此外，去年9月，盐池滩羊肉还作为宁夏唯一供应食材走上G20杭州峰会的餐桌；今年9月，“盐池滩羊肉”再次被选入金砖五国会议的餐桌。

一公斤大米最高卖到200元，相信吗?可这是事实，享有“中国第一米”之称的吴忠市青铜峡有机富硒大米就是这个价。

青铜峡市是宁夏重要的经济核心区之一，得黄河之利，土地肥沃，稻谷成片，是宁夏平原上声名远扬的“鱼米之乡”。作为全国商品粮生产基地、全国粮食生产先进市和宁夏吨粮市、水稻规范化旱育稀植示范市、科技兴农试点市，青铜峡市粮食总产量连续 10多年排在宁夏第一位，所产的有机富硒米俏销全国100 多个知名城市，荣获全国食味品评第一名，是“全国第一米”。

近年来，在青铜峡市“企业+农户+基地+科研”的产业化经营模式不断成熟，农民种粮的积极性显著提高，土地流转进程明显加快，基地规模不断扩大，已成为全国重要的优质稻米产区。

“青铜峡大米”久负盛名。据青铜峡市市场监管局相关领导介绍，他们曾邀请国家工商总局商标局领导及地标处领导深入青铜峡实地考察，促使“青铜峡大米”地理标志证明商标成功注册，并引导青铜峡市优质稻米协会拟定青铜峡大米地方质量标准，促进了青铜峡大米产业提质增效。“叶盛”牌大米经检测有上千项指标达到或超过欧盟标准，产品远销欧美，“塞外香”大米被评为 “中国十大好吃米饭”。

为做大做强“中国第一米”，目前，青铜峡市大米加工企业达到36家，培育大米加工农业产业化龙头企业8家，2016年全市优质水稻种植面积20.3万亩，全市大米加工能力达20万吨。

与此同时，还鼓励企业与农户共同经营“青铜峡大米”地域品牌，在60%的村推广水稻订单种植，以高于市场价15%至30%的价格收购原粮，增强了农户抵御市场风险的能力。大力延伸稻米产业链，现有清真自热米饭、营养米汁、富硒挂面等8大类产品、40多个品牌，年产值达22亿元。

重视地理标志证明，商标的创建与使用，可以有效的推动当地相关产业发展，嫩够促进当地经济的发展，也实现了当地群众收入的增加，给扶贫脱贫事业注入了新活力，让贫困户们找到了脱贫致富的新出路。

吴忠市市场监督管理局副局长尹训刚表示，吴忠市引导50多个贫困村、7000多贫困户与地理标志商标使用龙头骨干企业签订粮食、饲草、购销合同，连续3年订单金额超过3亿元，农户年均增收6000余元。

此外还引导12家大型地理标志使用骨干企业种养殖基地吸纳季节用工2万余人，人均年增收3000元；引导地理标志肉品加工企业、大型合作社采取委托饲养、关键期集中饲养等办法带动1万余养殖户年均增收过万元。

截止2016年底，全市建档立卡贫困户已脱贫31028户、112858人，脱贫户数达到51.04%，脱贫人数达到50.55%。

(责编：白宇)