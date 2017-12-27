2017年银行业盘点：严监管防风险是重中之重

“严监管”是贯穿2017年银行业的关键词。刚刚闭幕的中央经济工作会议明确，防范化解重大风险攻坚战是今后3年要重点抓好决胜全面建成小康社会的三大攻坚战之一。可见，严监管、防风险是银行业乃至整个金融领域的重中之重。

针对市场上乱象频出，“套路”横行，监管重拳层层加码，相继落地，掷地有声。

站在2017年的年尾，本网盘点了一年来银行业的重点监管事件，每一件都反映了监管趋严的态度，每一件都见证了银行业发展的进程。

一、净化金融环境，银监会启动三三四专项治理

3月29日，银监会办公厅发布了《关于开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》，在银行业金融机构中全面开展“违反金融法律、违反监管规则、违反内部规章”（“三违反”）行为专项治理工作。

同天，还下发了《关于开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理的通知》。

4月6日，银监会继续下发《关于开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》，瞄准银行同业业务、理财业务、信托业务。

中国人民银行郑州培训学院教授王勇认为，监管文件不断发布，监管措施不断推进，这代表了监管层对金融业加强监管的决心，目的就是净化金融环境，使金融进一步为实体经济服务。

二、银监会：大中型银行年内需完成设立普惠金融事业部

5月26日，银监会印发《大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案》，推动大中型商业银行设立聚焦小微企业、“三农”、创业创新群体和脱贫攻坚等领域的普惠金融事业部。

银监会有关部门负责人指出，设立普惠金融事业部有利于相关银行进一步缩短融资链条，提供差异化产品，加大资源保障，增强业务开展动力。

三、防范利益输送，银监会规范金融机构吸收公款存款行为

6月26日，银监会发布《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》，整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为。在强化廉洁从业、严禁利益输送、防范道德风险、提升服务水平方面提出具体要求。

“《通知》的实施有利于银行业金融机构营造廉洁从业风气，培育合规文化，并有利于维护公平、有序的金融市场环境。” 中国人民大学重阳金融研究院客座研究员董希淼表示。

四、银监会等三部委发文整治校园贷

6月28日，银监会、教育部、人力资源社会保障部联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，按照“疏堵结合、打开正门、扎紧围栏、加强治理”的总体思路，防范和化解校园贷风险。

同济大学教授蔡建国强调，应针对校园贷加快立法，尽快出台相关法律法规，做到有法可依。对借贷平台的资质审核、资金监管、信息共享、监管主体等作出详尽的规定，以科学立法引导健康发展。同时，加大执法力度，坚决取缔具有欺诈性、不合规的校园贷平台。

五、银行取消多项收费，中小企业或将获得实惠

7月10日，国家发展改革委、中国银监会发布《关于取消和暂停商业银行部分基础金融服务收费的通知》，取消个人异地本行柜台取现手续费，暂停收取本票和银行汇票的手续费、挂失费、工本费6项收费等。

业内人士称，此次通知调整较大的主要是对公业务，即本票、汇票的费用减免，中小企业或将从此规定中获得实惠。

六、七部门定性ICO为非法公开融资

9月4日，为贯彻落实全国金融工作会议精神，保护投资者合法权益，防范化解金融风险，人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。

《公告》称，代币发行融资中使用的代币或“虚拟货币”不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。

“此次七部门联合发布的《公告》维护了法律的权威，充分利用了法律的武器保护投资者的合法权益，防范化解了金融风险。”中国政法大学互联网金融法律研究院院长李爱君表示。

七、银监会提高股东准入门槛，隐性股东将被有效监管

11月16日，银监会发布《商业银行股权管理暂行办法（征求意见稿）》，总的原则和目标就是要进一步加强股权、股东的管理，避免和杜绝代持、隐形股东，通过穿透的原则识别出最终受益人，要求其真正履行股东的责任和义务。

中信证券研究部研究员肖斐斐、冉宇航认为，《办法》赋予银行监督股东的权力，加强对股东行为的管理和信息披露，股权代持、恶意收购、经营干预等乱象有望得到遏制。

八、五部委发布资管新规意见稿，打破刚兑迎变局

11月17日，人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局起草了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。

《指导意见》将按照资管产品的类型制定统一的监管标准，对同类资管业务做出一致性规定，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除监管套利空间，为资管业务健康发展创造良好的制度环境。

“《指导意见》紧扣近年涌现的新问题，在资管行业这一新兴领域及时补充了金融安全的微观机制基础。” 工银国际首席经济学家程实认为，《指导意见》由一行三会和外汇局共同发出，迈出了以监管协同和宏观审慎监管预防风险的新步伐，避免单独依靠货币政策托底，也反映出我国金融服务实体经济的方向不会动摇。

九、现金贷迎来政策高压期，规范整顿利于良性发展

12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，针对现金贷行业存在的三大顽疾：畸高利率、多头借贷、暴力催收，一一做出了回应。

监管要求银行业金融机构不得以任何形式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款，不得与无放贷业务资质的机构共同出资发放贷款。

易观金融分析师王蓬博表示，监管落地与近期现金贷行业存在的乱象是息息相关的，另一方面，现金贷行业在近几年得到了快速发展，在形成了一定的体量的同时也积累了不少的风险，监管此时是适时介入。

十、银行流动性风险管理加码，中小行将被有效监管

12月6日，银监会就《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》公开征求意见。本次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标：净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率。二是进一步完善流动性风险监测体系。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。

联讯证券首席宏观研究员李奇霖指出，新增三个量化指标弥补了之前对资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管的短板，加强了对银行同业业务的抑制，有助于鼓励银行业务回归传统业务本源、服务实体经济。

(责编：白宇、袁勃)