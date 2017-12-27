专家学者聚焦“城市国际化” 向世界发展贡献中国智慧

人民网北京12月27日电（记者林露）近日，由首都经济贸易大学和中国城市发展研究会等联合发起的“2017年城市国际化论坛”在京召开。本次论坛以“‘一带一路’欧亚合作与发展”为主题，搭建“一带一路”倡议下城市与世界的发展趋势对接的经验分享平台，向世界发展贡献中国智慧、推荐中国方案。
2015年由国家三部委联合发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》强调，“陆上依托国际大通道，以沿线中心城市为支撑，以重点经贸产业园区为合作平台，共同打造新亚欧大陆桥”。城市国际化是“一带一路”的载体，没有城市国际化，就没有“一带一路”的机会空间。
国务院参事、首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院院长兼首席专家、原国家住房和城市建设部副部长仇保兴指出，通过改造“一带一路”国家贫民窟项目，不但拉动了房地产相关领域70多个行业的发展，而且带动了高铁、公交、电力、给排水、能源、建材制造行业等“抱团出海”。但诸如金融支持、炭交易机制、PPP机制、安全保障等问题，仍需要国内外专家学者共同深入研究。
首都经济贸易大学特大城市经济社会发展研究院副院长段霞说，自2013年我国提出“一带一路”倡议以来，已经有100多个国家和国际组织参与其中，取得了明显的进展。由于“一带一路”倡议覆盖区域涉及一些其他相关国家的重大经济政治与安全利益，对于来自陆上与海上的不确定性和阻力加大。
段霞认为，在内地再造一条接近国际市场的主轴经济带，可以直接实现“一带”与“一路”的陆海联通。这条主轴经济带通过重要的交通干线、网络与资源供应线连接，形成区位优势与集聚条件，形成由重点城市-紧密圈-辐射圈--战略关联圈环环相扣的东南、中部、西南、西北四大功能区域，连接长江经济带、珠江三角洲经济圈及大西北起飞圈，共同支撑“一带一路”战略实施的发展新格局，加快我国产业由沿海向内地梯度转移的步伐。
中国社会科学院“一带一路”研究中心执行主任朱晓中研究员表示，在“一带一路”60多个沿线国家中，占其四分之一的中东欧国家是全球新兴市场的重要板块。在这一框架下，中国与中东欧国家的政治关系、国家关系、经贸关系有了新的改善和提高。但不可否认的是，中国与中东欧国家仍存在政治经济环境不对称、彼此缺乏了解、融资渠道不通畅等问题。因此，在“一带一路”的实施过程中，需稳步推进，首先消化落实现有的项目，然后再根据每个国家或者相关国家的实际情况，推出新的可能性项目。只有落到实处之后才有可能避免在“一带一路”这种大规模合作中出现空心化。
在论坛上，与会代表认为，作为国家对外战略重要的空间载体，城市对外合作模式研究已经成为城市研究的重点，包括解决城市在“一带一路”战略中发展外交作用的身份问题、确定城市合作模式、合作政策与职责范畴、如何实现城市研究与国家战略的结合、解决境内外城市对接等内容。
据了解，“城市国际化论坛”已经连续举办十年，论坛关注全球体系中中国城市的发展命运，聚焦城市国际化进程中的重大关切，致力于帮助中国城市突破发展困境与难题。
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