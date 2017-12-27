国内首份《家庭亲子陪伴白皮书》发布，“形式陪伴”占主导、“物质陪伴”受关注

2017年12月26日，平安人寿联合零点有数、微博母婴等机构共同发布《2017中国家庭亲子陪伴白皮书》（以下简称“白皮书”）。报告显示，越重视亲子陪伴的家庭越缺乏陪伴时间，家长在关心孩子身心健康时却忽视陪伴质量、流于形式，父亲陪伴相对缺失，家长普遍重视为孩子准备房产、保险等“物质陪伴”。

据悉，本次白皮书的调研以“城市家长陪伴孩子的现状、亲子陪伴的认知及陪伴需求等”为主要研究方向，通过对一、二、三四线城市中有18岁以下孩子的2000户家庭进行问卷调查、数据搜集及梳理总结后最终得出结论。作为此次调研的发起方，在谈及白皮书的意义时，平安人寿董事长兼CEO丁当表示，希望通过本次白皮书调研发现中国城市家庭中亲子陪伴的真实现状，继而有针对性地发起“家庭陪伴计划”和推出守护孩子成长的保险产品，从而倡导更多的中国家庭重视亲子陪伴的质量、内容和物质储备。

越重视陪伴越缺乏陪伴，“隐形爸爸”现象凸显

在陪伴时间方面，白皮书数据显示，工作日中国家长的平均每天亲子陪伴时间为3.7小时，周末则能达到9.3小时，分别占据个人可支配时间的63%与72%。但越重视陪伴孩子的家长，反而陪伴时间越少——尽管硕士及以上学历的家长中有76.9%表示每天会留出固定时间陪伴孩子，比高中（中职）及以下学历家长高出36.8%，但他们在工作日平均每天的陪伴时间比后者少近1小时，周末要少0.7小时。

图：不同学历家长陪孩子主动性与时长

此外值得注意的是，尽管一有部分家庭认识到了父母均等陪伴孩子的重要性，但“隐形爸爸”仍是普遍现象。调研显示，55.8%的家庭中，日常陪伴孩子的都是母亲。父亲陪伴较多或父母陪伴一样多的家庭仅占12.6%和16.5%。父亲在工作日陪伴时间为2.9小时，在周末为7.7小时，远低于母亲的4.6小时与10.9小时。

图：父母陪伴孩子情况与时间

父母关心孩子健康、教育与兴趣，但“形式陪伴”占主导

在调研中， 98.4%的中国家长认同“父母的陪伴是最好的教育”这一观点。在孩子的成长过程中，他们最关心孩子的三个方面分别是“身心健康”、“教育”与“兴趣发展”。尽管家长们在主观上重视对于孩子的陪伴与守护，实际的陪伴方式却趋向单一化。白皮书显示，家长与孩子在一起做得最多的事是“一起进餐、从事家务劳动、哄孩子睡觉等日常活动”，在工作日与周末分别占比达59.5%与44.1%，远高于逛公园、郊游、旅行等户外活动，及逛博物馆、图书馆等等文化活动。

图：家长经常陪伴孩子进行的活动

父母在实际陪伴孩子时，也并非全情投入。 47.6%的家长会“兼职”做家务，38.4%的家长会经常“看朋友圈、刷微博”，49%的家长在陪伴时从不参与孩子正在做的事，而是选择旁观或忙自己的事，使亲子陪伴流于“形式陪伴”。

图：家长在陪孩子时同时进行的活动

“忙工作”还是“陪孩子”，多数父母“很纠结”

调研结果显示，加班和应酬是导致家长不能充足陪伴孩子的两大原因。如果出现“答应陪伴孩子却突然被通知加班”的两难情况，51.9%的家长表示难以在“下班”与“陪孩子”二者之间取舍，仅有14.5%的家长会果断履约陪孩子，从而导致49.6%的家长或多或少都出现过对孩子“失约”的情况。而当家长在工作时，如孩子寻求陪伴，75.2%的家长一般会“告诉孩子自己工作完成后才能陪伴他”，仅有23.8%的家长会放下工作陪孩子。

图：加班与履约陪孩子冲突时家长的选择

房产、保险是家长们最热衷的“物质陪伴”

白皮书数据显示，中国家长普遍认为，即使自己不能一直陪伴在孩子身边，也要给孩子留下“物质陪伴”。在此方面，父母们最倾向于借助固定资产（68.5%）和保险产品（57.9%）来守护孩子的成长与发展。

图：家长为孩子提供生活保障的方法

而身处越发达地区和收入越高的家长，则越重视保险对孩子的保护。其中一线城市家庭有40.5%“非常认同”保险是对孩子未来的保障，高于二三四线城市。高收入家庭表示“非常认同”的占比为42.6%，高出中等收入家庭（占比36.1%）6.5个百分点，高出低收入家庭（占比29.2%）13.4个百分点。

图：不同城市地区与收入群体对保险与守护孩子关系的认同度

针对报告中对中国家庭在亲子陪伴中关于意愿、时间、内容、质量以及物质储备等方面的核心洞察，平安人寿立足自身主业，借助已开展二十余年的客服节平台，发起亲子共同参与的“读家生活”和“幕天捐书”活动，通过全家人共同进行有益身心的阅读，以及帮助乡村少年挑选适合其阅读的书籍，改善亲子陪伴中流于形式、缺乏议题设置的弊病，注重对孩子心智的塑造和精神的涵养。目前“读家生活”已吸引近3282万人次体验阅读的乐趣，“幕天捐书” 寄出图书近92万本，累计为乡村学校建设图书角5528个。

此外，在保险产品方面，平安人寿还推出符合孩子在求学、求职、婚嫁乃至养老等各节点物质诉求的保险产品计划——玺越人生，帮助父母为孩子储备能陪伴其一生的物质保障。

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(责编：赵爽、李栋)