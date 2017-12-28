新能源车未来三年免购置税

本报讯（记者 赵鹏）下一阶段新能源汽车是否免征购置税的“靴子”终于落地。昨日财政部等四部门宣布，自2018年1月1日至2020年12月31日，继续对新能源汽车免征车辆购置税。业界人士分析，在新能源车财政补贴额度逐年缩减的大趋势下，税收优惠有利于维持消费者购买新能源汽车的热情。此前2014年有关部门曾规定，自2014年9月1日至2017年12月31日，对新能源汽车免征车辆购置税。
财政部、税务总局、工信部、科技部这次决定，为进一步支持新能源汽车创新发展，经国务院同意，决定继续免征新能源汽车车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，将通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。2017年12月31日之前已列入《目录》的新能源汽车，对其免征车辆购置税的政策也继续有效。
自2018年1月1日起，列入《目录》的新能源汽车须同时符合四项条件：获得许可在中国境内销售的纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池汽车；符合新能源汽车产品技术要求；通过新能源汽车专项检测，达到新能源汽车产品专项检验标准；新能源汽车生产企业或进口新能源汽车经销商在产品质量保证、产品一致性、售后服务、安全监测、动力电池回收利用等方面符合相关要求。
四部门将根据新能源汽车标准体系发展、技术进步和车型变化等情况，适时调整列入《目录》的新能源汽车条件。
全国乘用车联席会秘书长崔东树分析，目前新能源车的电池成本很高，同等配置下新能源车价格偏高，购置税压力相对较大。税收优惠的延续让新能源车相对传统燃油车的综合性价比有所改善。
中汽协秘书长助理许海东表示，按照目前增速，新能源汽车2017年70万辆的销量目标应该可以达成。预计2018年新能源汽车销量增速将达到40%至50%，新能源汽车销量有望首次超过100万辆。
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