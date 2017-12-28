银行理财年末再受宠 “高息短期”产品颇为火爆

年关将至，银行揽储大战再次如约而至。记者走访多家银行网点发现，理财收益“破5”、大额存单上浮40%等戏码纷纷上演。伴随着股市行情低迷，互金理财“缩水”，银行理财重新成为老百姓投资的“宠儿”。然而，资管新规的出炉宛如悬在银行头上的“达摩克利斯之剑”，打破刚性兑付的革新风暴渐行渐近。
银行“抢钱”大战正酣
昨天中午，家住长椿街的李阿姨遛弯时被银行门口五颜六色的水杯、衣架、果盆等家居用品吸引了进来。
“存款、买理财就送，现在收益是一年里头最高的时候了，抓紧买合算！”银行网点工作人员热情吆喝着。随着年关将至，资金流动性吃紧助推银行理财收益“水涨船高”。
“对于新开卡客户，5万元起购的3个月稳健型理财收益可达5.5%左右，保本保息的理财收益在4.8%左右。”民生银行长椿街支行网点理财经理介绍。记者走访多家网点发现，一些银行的理财收益已逼近甚至冲破5%关口，并且5万元起购的低门槛银行理财与20万元起购的高认购门槛在收益上差别并不大，尤其是一些“高息短期”的理财产品销售颇为火爆，不少理财上线不久就已售罄，需要过两天等上新后再认购。
融360监测的数据显示，今年12月1日至12月7日，银行理财产品发行量共2830款，平均预期年化收益率为4.76%，再创今年新高。
除了银行理财收益“翘尾”，颇受老百姓青睐的大额存单上浮40%也已成为银行业的“集体动作”。昨日，记者在中行长椿街支行网点看到，20万元起购的3年期大额存单收益升至3.71%，而30万元起的3年期大额存单收益则高达3.85%，上浮40%左右。
为何银行纷纷上调收益吸金“揽客”？背后是银行存款的加速流失。
数据显示，今年前三季度，四大行存款新增4.8万亿元，同比少增1万亿元；8家上市股份制银行存款新增仅2182亿元，同比少增7000亿余元。“近年金融机构存款余额基本保持低速增长，2017年存款增速更是下滑至9%左右。其中，个人和企业存款同比增速下跌明显。”苏宁金融研究院高级研究员赵卿分析。
互金“宝宝”大瘦身
与银行系理财火力全开形成鲜明对比，前两年风头无两的互联网金融“宝宝”们，在金融监管“利刃出鞘”后规模与收益不断“缩水”。今年11月，共有74只互联网“宝宝”理财的平均七日年化收益率跌破4%，交出了一张略显“黯淡”的成绩单。
今年12月7日，天弘基金宣布将余额宝单日申购额度调整为2万元，现有个人交易账户持有额度10万元维持不变。
值得注意的是，这已是余额宝今年内第三次限额“瘦身”了。
早在今年5月，天弘基金就将余额宝个人账户持有限额由100万元降低至25万元；今年8月，再次将余额宝个人账户持有限额由25万元调整到10万元。业内人士分析，如此调整也是为了降低风险，让余额宝回归小额现金管理工具的本质。
公开数据显示，余额宝的户均持有金额仅为3885.14元，远低于单日2万元申购额度的限额。然而，由于购买赎回灵活，每日收益可见，并且利率比银行存款高出不少，很多上班族甚至小企业都会将短期不用的闲散零钱申购余额宝。余额宝“关门谢客”引发了银行大军加速抢滩“收复失地”。
资管新规将打破刚性兑付
尽管银行理财开始重获青睐，但一场“资管”革新风暴已经临近。
11月17日，央行联合银监会、外汇局等多部门联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》（简称《意见》），明确提出“金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益。出现兑付困难时，金融机构不得以任何形式垫资兑付”。新规将于2019年6月30日后实施。
在九州证券全球首席经济学家邓海清看来，金融机构资管业务的无序扩张和刚性兑付，容易出现“拆东墙、补西墙”现象，累积亏损和系统风险。
为打破“刚兑”，《意见》还提出了对现行市场颇有冲击力的要求——“金融机构对资产管理产品应当实行净值化管理，净值生成应当符合公允价值原则，及时反映基础资产的收益和风险。”
所谓净值型理财产品，与开放式基金类似，为开放式、非保本浮动收益型理财产品，没有预期收益，没有投资期限。对此，金融数据平台“普益标准”预测，未来90%以上的银行理财产品将被迫转型为净值型。
“在资管新规的要求下，银行理财未来将发生很大变化。目前绝大部分的产品即使为非保本银行理财产品，但事实上仍为隐性的刚性兑付产品。今后投资者在选购时需严格区分保本型和非保本型银行理财产品，后者亏损风险会大大提高。”融360分析师刘银平说。
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