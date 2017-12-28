11月份工业企业利润同比增14.9% 高技术制造业盈利能力增强

南方日报讯 （驻京记者/王腾腾）27日，国家统计局发布数据显示，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额68750.1亿元，同比增长21.9%，增速比1-10月份放缓1.4个百分点。11月份，规模以上工业企业实现利润总额7858.2亿元，同比增长14.9%，增速比10月份放缓10.2个百分点。国家统计局工业司何平博士解读2017年11月份工业企业利润数据时表示，尽管11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善。
成本费用下降利润率上升
何平表示，受价格涨幅回落影响，企业当月利润增速有所减缓。初步测算，价格变动使工业利润同比增加约628亿元，比10月份少增约944亿元，相当于拉低利润增速13.8个百分点。
1-11月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本、费用合计为92.75元，同比减少0.5元。1-11月份，工业企业主营业务收入利润率为6.36%，同比提高0.54个百分点。何平表示，企业的成本费用下降，利润率上升。值得注意的是，当月单位成本有所回升。
此外，企业杠杆率下降，经营风险降低。11月末，规模以上工业企业资产负债率为55.8%，同比降低0.5个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为60.8%，同比降低0.6个百分点。
39个行业利润同比增加2个行业减少
1-11月份，采矿业实现利润总额4434亿元，同比增长2.9倍；制造业实现利润总额60416.1亿元，增长18.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3900亿元，下降12.8%。
1-11月份，在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比增加，2个行业减少。煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多。
何平表示，高技术制造业增长较快，盈利能力增强。1-11月份，高技术制造业主营业务收入同比增长13.4%，增速比全部规模以上工业高2个百分点；主营业务收入利润率为6.68%，比全部规模以上工业平均利润率高0.32个百分点，同比提高0.35个百分点。
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