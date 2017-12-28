国有文化企业经营规模不断扩大

日前，财政部发布《国有文化企业改革发展报告（2017）》，首次将文化企业改革情况写入报告，对2016年度国有文化企业社会效益和经济效益进行分析，并提出了改革发展方向和任务。
《报告》显示，国有文化企业资产和经营规模不断扩大，截至2016年底，全国国有文化企业共计14838户，同比增长6%；资产总额36937.1亿元，同比增长16.3%；营业总收入15673.9亿元，同比增长11.3%；利润总额1373.6亿元，同比增长4.7%。其中，中央文化企业共计3610户，同比增长4.4%；资产总额9312.3亿元，同比增长13.2%；利润总额518.7亿元，同比增长1.1%。地方国有文化企业共计11228户，同比增长6.6%；资产总额27624.8亿元，同比增长17.4%；利润总额854.9亿元，同比增长7.1%。
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