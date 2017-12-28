养老金投资风格将趋多元化

随着基本养老保险基金投资稳步开展，养老基金投资运营一直是市场关注焦点。专家认为，养老金投资对安全性要求更高，同时兼顾流动性和收益性，应选择较成熟投资品种进行投资。
投资要求更稳健
人力资源和社会保障部数据显示，基本养老保险基金投资稳步开展，北京、安徽等9个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额4300亿元，其中1800亿元资金已到账并开始投资。
“与社保基金作为远期储备养老金性质不同，基本养老金要用于当期发放，也是当前国民养老金主要来源，养老金投资必须安全性至上，兼顾流动性和收益性。”中国养老论坛金融50人论坛秘书长、中国人民大学教授董克用表示，考虑到基本养老金在较长期内仍有稳定结余，投资需着眼长期视角，发挥长期资金优势，实现与资本市场良性互动。
董克用认为，社保基金与基本养老金都是养老金，投资追求长期稳健增值。但是，基本养老金对安全性要求更高，投资权益类比例上限为30%，而社保基金上限为40%。由于基本养老金要应对短期支付需求，投资期限相对没有社保基金那么长。总体而言，基本养老金相对全国社保基金，要求更加稳健。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，基本养老保险基金是老百姓养老金支付的直接资金来源。与全国社会保障基金相比，在托管方面应比全国社保基金托管期更短，投资周期更短，安全性和流动性要求更高。所以，作为托管方必须要对基本养老保险基金安全性和流动性负责，在投资策略及投资风格上，也应比全国社保基金更谨慎。
投资方式多元化
分析人士认为，养老保险基金投资将采取多元化方式，不把鸡蛋放在一个篮子里，并且会选择比较成熟的投资品种进行投资，国家给予专门政策扶持，通过参建国家重大工程和重大项目，参股国有重点企业改制、上市等方式，保证长期稳定的收益。
董克用表示，基本养老金通过国家重大项目债权投资，以及非上市股权投资等多种方式，一方面实现更广范围内风险分散，另一方面能增加收益来源。事实上，与基本养老金类似的社保基金，以及保险资金已广泛参与一级市场股权投资，以及国家相关基础设施项目和重大项目投资，取得预期回报。基本养老金也是遵循上述规律，有利于基金保值增值。
董克用强调，社保基金与基本养老金都是养老金，投资追求长期稳健增值。一方面，基本养老金与社保基金在进行资本市场投资时，都具有资产规模大、存续时间长的共同点，因此在投资标的上也可保持一定相似性。另一方面，在基本养老金外部委托管理机构中，一大部分同时具有社保基金管理资格。因此，这些机构在管理基本养老金和社保基金组合时，选择相同投资标的也不难理解。
“基本养老金参与国家重大基础设施项目建设的方面是可行的，可借鉴和吸收全国社保基金经验。”董登新表示，例如，全国社保基金参股高铁、经济适用房建设、央企等，尤其是对股权上市部分介入的收益比较丰厚。对基本养老保险来讲，可选择一部分收益率相对稳定的项目参股。
安全第一
中国社会保险学会会长胡晓义曾表示，目前全国基本养老保险基金合计结存超过4万亿元，千亿元量级投资仅是开端。需研究更多元化、专业化的养老基金投资体制。
虽投资风格有相似之处，但与市场化运作程度较高的社保基金和企业年金收益率相比，养老金年均投资收益较低。
某券商养老金账户管理人士表示，可适当增加养老金投资股市比例，通过分享企业成长红利提高投资收益。我国基本养老金投资股市比例较小，投资回报偏低。近几年来，随着过剩产能逐步出清，经济结构不断优化，一些新兴产业更存在巨大发展空间。在此背景下，应支持养老金入市，与这些优质企业一起分享“胜利果实”，提高养老金自身投资收益。
这位券商人士建议，养老金运作可更市场化，让专业人办专业事，可考虑把养老金投资责任交给专业投资机构承担。毕竟，机构投研能力、运营机制，包括人才激励机制，会让管理人有更大动力做好业绩。
“即使基本养老保险基金直接投资股票，也不能过于集中。”董登新强调，尤其不能投资一些小股票，风险太大。在投资股票时，基本养老保险基金第一要考虑安全性，第二要考虑所投资的上市公司应有一定规模，方便进出。另外，公司要有比较稳定的盈利能力和现金分红能力。基本养老金出现在一些上市公司前十大流通股股东名单中，应是精心挑选的结果。基本养老保险基金在选股上可能会更加注重业绩比较稳健、分红能力比较强的公司。（记者 徐昭 实习记者 林婷婷）
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