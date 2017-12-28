理财平台快速增长 八成受访者认为投资必须警惕

理财平台爆发式增长 八成受访者认为投资必须警惕
收益情况是受访者投资时首要参考指标，产品风险居次
随着收入的增长和理财意识的提高，人们已不再把储蓄作为唯一的理财方式，股票、债券、基金、房地产、财险以及收藏等，开始越来越多地进入普通人的生活。那么，当下最受人们青睐的理财方式是什么？面对近年来理财投资平台和金融产品的爆发式增长，人们又该如何理性投资？
近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2007人进行的一项调查显示，传统储蓄仍是人们最普遍的理财方式。80.0%的受访者认为理财投资要具备一定的警惕性，不能盲目选择。但当人们选择理财产品时，投资收益率(73.0%)是受访者最看重的因素，产品风险(67.4%)居次。
受访者中，90后占16.3%，80后占52.3%，70后占24.4%，60后占5.7%，50后占0.9%，其他占0.4%。生活在一线城市的占33.9%，二线城市的占43.5%，三四线城市的占17.6%，小城镇、县城的占4.5%，农村的占0.5%。
传统储蓄仍是人们最普遍的理财方式
“传统银行储蓄一直是我家的重要理财渠道。”35岁的北京某国企职员张淑华(化名)掌管家庭的“资金库”。每月三分之一的工资，被她用来理财，而其中的三分之二被存入银行，“少量资金可以试着追求一下高回报，但大部分还是得求稳妥。钱放银行最省心、放心”。
“我前几天在银行存了10万元定期，这笔钱是我这几年工作攒下的。我规定自己不到特殊情况不能取出来。”生活在二线城市的李芳已经工作4年了，她打算把以后的收入用来投资，“有了固定的银行存款，其他的投资就算亏了也不怕”。
旅游行业工作者李丽(化名)近几年把自己的多半收入都放到P2P理财平台(互联网金融点对点借贷平台——编者注)上。“去年和今年的股票市场不好，银行储蓄利息又不高，P2P的理财收益相比要高一些，但我多选择保本保息的产品，风险也低”。
这次民调显示，传统储蓄仍是人们最普遍的理财方式，然后是基金、股票、债券和保险产品。其他还有：黄金外汇、房地产和收藏等。
“我以前投资股票赔了很多，现在改走稳健路线了。虽然我也看重投资收益，但如今更注重降低风险。”在水利部下属事业单位工作的张浩(化名)已经有3年投资经历了，“现在我的大部分资金都在银行的理财产品上，剩余的小笔资金投资了十几家P2P公司，分散风险”。
张淑华觉得，投资产品所属的公司平台非常关键，“获得更高收益是投资的目的之一，但对于一个家庭来说，资金结构要能够防御风险，不能盲目追求高收益”。
今年60岁的某高校计算机系退休教师李虹(化名)把大部分钱投到了支付宝和微信理财产品中，“我和老公都退休了，富余的钱放着也是放着，不如多赚点利息当养老钱。”李虹表示，投资风险与便捷程度是她在投资时主要考虑的因素，“我感觉这两个大平台上的理财产品可能比较安全，利息又比银行高，而且随时提取，手机转账也很方便”。
调查显示，在选择投资产品时，投资收益率(73.0%)是受访者最看重的因素，产品风险(67.4%)居次。其他还有：政策方针(35.2%)、产品发起公司(32.0%)和平台公司(23.0%)等。
对于人们投资的目的，一半以上的受访者表示是想获得比银行存款更高的收益，除此之外还有：为以后的教育、养老做好保障；害怕货币贬值；将回报作为结婚、买房等大宗消费资金和分散投资风险等。
80.0%受访者认为理财投资可能遇到骗局陷阱，不能盲目选择
李虹认为，在投资前一定要充分了解公司、了解产品，不能盲目选择。“之前我投资了一家旅行社公司。先交大额押金然后就能享受免费或超低价出国游，且押金越多，旅游费用就越低。考虑到我和老公都退休了，旅游的机会少不了，就投了很多钱。但今年这家公司的资金链断裂，押金退不了，延期退款的协议也变得遥遥无期”。
“如今理财平台和产品多了，可能追求的利益空间相对更大，但也更不好选择了，而且其中不乏经营不合规的产品或企业，投资前得做好全面的了解。”张浩说。
英大证券研究所所长李大霄表示，现在的投资理财产品、种类繁多，一些发展得更加成熟的产品，其衍生品更多，也就更复杂。“这是一个趋势，投资理财产品会越来越多、越来越复杂。而且更多的人会通过线上平台理财投资。这种情况下，有关方面对理财产品和平台的评估与监管尤为重要。投资者更要理性选择，全面考虑后再投资”。
李大霄认为，现在的理财投资产品存在的一个主要问题是不切实际的宣传。不论是产品公司还是销售者，在宣传上不够合法合规，对投资者没有风险提示或风险揭示得不足，“还有一点，有些产品销售者为了利益，没有考虑到投资人的风险承受能力，不分级别的一味地推销投资产品，导致一些风险承受能力低的投资者选择了不适合自己的理财产品”。对此，他认为销售者要负很大责任，“怎样将投资人按承受风险能力合理分类，怎样让投资人更好地了解产品，如何更好地提示产品风险等，都是卖方需要做的”。
本次调查显示，受访者已经遇到过很多“投资坑”，其中包括夸大和虚假宣传(54.3%)、产品发布公司实力不足跑路(50.4%)、产品介绍语言存在歧义和陷阱(50.2%)和故意将责任风险事宜模糊化(40.7%)等。
对于各种理财投资平台和金融产品的爆发式增长，80.0%的受访者表示理财投资可能存在骗局和陷阱，不能盲目进行投资，要具备一定警惕性。
李大霄表示，现在的投资环境已经逐渐成熟，但一些投资人还处于比较盲目的投资阶段，“专业的投资人应多指导投资者，同时也要充分宣传投资风险”。
投资者应如何进行合理的理财投资？李大霄认为，买者首先要对自己的风险承受能力有非常清晰的认知，了解自己属于哪种类型，如谨慎型、稳健型、平衡型、进取型或激进型，“理性投资者要有红线意识。现在很多投资人并不了解自己的风险承受能属于哪类，这非常危险。第二，要对产品有充分的了解，比如产品的风险等级以及与自身的风险承受能力是否相配。这是进行合理理财的原则性问题”。
如何控制投资风险，合理进行投资？60.0%的受访者建议在投资前充分了解投资产品，58.4%的受访者建议调查清楚所投公司背景及可能的发展前景。其他建议还有：尽量咨询专业的投资人士、做好市场调研和市场预测、预留足够备用金和做好风险准备等。
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