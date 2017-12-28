原标题：前11月规模以上工业企业利润同比增长21.9%

国家统计局27日公布的数据显示，1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额68750.1亿元，同比增长21.9%，增速比1-10月份放缓1.4个百分点。11月份，规模以上工业企业实现利润总额7858.2亿元，同比增长14.9%，增速比10月份放缓10.2个百分点。

1-11月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15757.4亿元，同比增长46.2%；集体企业实现利润总额368亿元，下降8.2%；股份制企业实现利润总额48019.5亿元，增长23.9%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16842.9亿元，增长17.5%；私营企业实现利润总额21943.6亿元，增长12.7%。

国家统计局工业司何平表示，尽管11月份工业利润增速有所放缓，但总体上看，今年以来工业企业效益持续改善。一是成本费用下降，利润率上升；二是资金周转加快，经营效率继续提高；三是企业杠杆率下降，经营风险降低；四是煤炭、钢铁、化工、石油等行业新增利润多；五是高技术制造业增长较快，盈利能力增强。

何平认为，当月单位成本有所回升。11月份，工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.52元，同比增加0.29元，改变连续4个月下降局面。初步分析，主要是因为产品出厂价格回落，而企业部分库存原材料为前期价格相对较高时购进，一定程度影响了企业降成本进程，需进一步关注。（彭扬）

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