原标题：新能源汽车免征车辆购置税 明年销量有望超100万辆

为进一步支持新能源汽车创新发展，12月27日，财政部、国家税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对获得许可在中国境内销售的纯电动、插电式（含增程式）混合动力、燃料电池三类新能源汽车，免征车辆购置税。

“中央经济工作会议把供给侧结构性改革的方向转向培育增长新动能，而新能源汽车无疑是培育增长新动能的重要方向。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙昨日对《证券日报》记者表示。

业内人士指出，目前新能源汽车发展速度依然低于预期，对新能源汽车免征车辆购置税，将有效降低消费者购车成本，促进新能源汽车销量大增，新能源汽车产业的发展有望进一步提速。

根据中国汽车工业协会发布的数据显示，11月份我国新能源汽车销量11.9万辆；前11个月，新能源汽车销售60.9万辆。业内人士预计，新能源汽车全年70万辆销售目标应该可以达成，预计2018年销量有望超过100万辆。

黄志龙表示，国家积极支持和鼓励发展新能源汽车，无疑利好比亚迪、长安汽车等上市公司，对于培育新能源汽车上市公司的消费市场具有重要的意义。

不过，黄志龙认为，当前，新能源汽车发展依然面临诸多挑战：一是新能源汽车的电池技术、驾驶体验与燃油汽车仍然有较大差距，如何开发出续航里程长、性价比高的汽车国内新能源汽车厂商仍然要加大投入；二是新能源汽车的充电设备等基础设施的缺口依然巨大，特别是充电桩的便利性、覆盖率、充电速度可提升的空间依然较大。

(责编：蒋琪、仝宗莉)