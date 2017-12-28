强制消费？ 超六成受访者承认曾被理发店“坑”过

先是被服务生“轰炸”式推销，付钱时又被游说办张会员卡
超六成受访者承认曾被理发店“坑”过
元旦来临，不少人为了美美地出行、过节，都想在发型上下点儿功夫。可不少人抱怨，理发时免不掉被服务生“轰炸”式推销各种项目和产品，付钱时又少不得被游说办张会员卡……现在要能找到一家理发店安安静静理个发还真是一件“很不容易的事”。
近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2007人进行的一项调查显示，62.8%的受访者被理发店“坑”过。67.6%的受访者认为当下美发业常见的“会员卡”是一种变相的强制消费，消费者应该抵制。
受访者中，居住在一线城市的占33.2%，二线城市的占44.7%，三四线城市的占17.5%，小城镇、县城的占3.9%，农村的占0.6%。
63.3%受访者理发时一直被游说追加项目或购买产品
19岁的李艾洁今年夏天跟妈妈一块去理发，办了一张500元的会员卡，刚过半年，那家理发店就关门了，“卡里还有300多块钱没花，店面撤了没人管售后的事情，根本找不到人退钱。”
“到理发店被游说追加各种消费、办会员卡是最常见的情况”，26岁的某高校研究生雷臻蔚介绍，“我闺蜜去学校旁理发店，本来就想简单剪个发，可理发师说她发质不好，得保养，一番游说后最终加了几个消费项，还办了卡，买了营养液，消费小1000元。”
“当时去理发店只是想剪个刘海，但旁边服务生一直建议我烫染，说‘这个造型更适合你，显气质，显年轻’，最后我没能扛住各种‘糖衣炮弹’的‘轰炸’，按理发师的要求做了造型，办了1000元的会员卡。” 家住北京密云的李萍女士后悔地说。
本次调查显示，63.3%的受访者理发时遇到过一直被游说追加消费项目、购买店内产品等情况，46.2%的受访者遇到过夸大效果、虚假宣传情况。其他还有：办理会员卡后理发店消失(38.6%)，被忽悠办理高额消费卡(38.1%)，消费、办卡前后说法不一，存在欺诈嫌疑(27.8%)等其他情况。
“办会员卡充1000烫发打三折，充500打五折”，李萍坦言，起初她认为挺划算，但事后回想才感到被忽悠了。“办了卡，以后无论这家服务好坏，每次都得去他家了。理发店太‘精’了。”
“理发店办卡消费模式本没错，也是为了揽客，增加回头客。但如果顾客已经明确拒绝推销，却还一而再、再而三地游说，让消费好感大打折扣。”雷臻蔚坦言，她之前曾遇到过几家疯狂推销的理发店，都没再登门。
民调显示，62.8%的受访者有被理发店“坑”过的经历，远高于没有被“坑”过的受访者(25.4%)。当理发店店员不停推销服务项目和产品时，80.6%的受访者表示消费体验大打折扣。67.6%的受访者认为理发店不断推销办卡的行为是一种变相强制消费行为，应该抵制。
“理发店这些‘强买强卖’行为违反了相关法律法规。”中国消费者协会原副秘书长武高汉表示，理发店主要存在三种违规或违法情况。“首先，广告宣传是经营者的自由，但看不看广告、信不信广告是消费者的自由。一些理发店在不征求消费者意见的情况下一直游说，甚至消费者已明确拒绝后仍不停推销，涉嫌强制广告宣传。其次，更加严重的，消费者没办卡，有些店‘不放弃’，拖着顾客不让走，这是涉嫌强买强卖行为、是霸王行为。第三种，是以各种谎言、借口，欺骗消费者办卡、消费，这属于欺诈行为。按消费者权益保护法的有关规定，欺诈应当退一赔三。在法律上，这个规定非常清楚明确。”
66.8%受访者建议监管部门加强监管巡检
雷臻蔚认为，现在很多消费者抱着“差不多得了”的心理，即便后悔办了高额会员卡也多是自己想办法“消化”，“比如同学间互相借用尽快截止，或低价转让出售等，不会去理发店退卡，对方也不会愿意退卡。”
办卡后发现理发店关门后，李艾洁感觉很无奈。“卡上注有前台电话，但理发店关门后，根本找不到能负责的人。去找有关部门举报吧，自己又得花费一定的时间、人力成本，觉得不值当，而且卡里也就几百块钱，人家也未必愿意管”。
本次调查显示，在遇到不合理情况时，58.3%的受访者认为应及时向相关部门反映举报，其次是提高警惕、不随意消费(54.6%)。其他措施还有：结账时索要发票和收费明细(53.4%)，先咨询清楚再消费(50.8%)和坚定态度、不被游说(39.0%)等。
武高汉承认，美发行业消费者维权确实是个老大难。“就说举报，消费者往往存在取证难的问题，就算消费者拿到了有效证据，工商部门没有办理或即便下达了执法命令而经营者拒不执行，也是难点。”
怎么看美发行业这种持续多年的乱象，77.2%的受访者认为商家唯利是图，59.2%的受访者认为监管缺位，50.5%的受访者认为消费者维权意识薄弱。
武高汉提醒消费者一定要有自我保护意识，“预付费前，一定要先弄清楚有没有合理的退出机制，没有的就涉嫌欺骗、违法。工商行政管理部门更应加强市场监管，规范预付式消费必须有退出机制。”
武高汉认为，美发业经营者的诚信、自律意识也应该提高。“另外，强有力的舆论监督也很重要。如果强买强卖的违法经营者被及时向社区、社会曝光，或被列入商业诚信黑名单，相信美发业的经营乱象应该不会没玩没了。”
如何治理美发行业乱象，66.8%的受访者建议监管部门加强监管巡检。其他还有：加大处罚力度、杀一儆百(61.6%)，消费者主动监督举报(50.0%)，加强行业管理、促进价格透明(47.0%)等。记者 杜园春
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