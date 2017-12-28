原标题：2017年证监会严打升级 罚没款金额超70亿

2017年，中国证监会不断强化监管执法工作，坚决打击资本市场各类违法违规行为。全系统上下统一执法理念，凝聚执法合力，对资本市场乱象重拳出击，果断亮剑，依法全面从严实施行政处罚，全年作出行政处罚决定224件，罚没款金额74.79亿元，同比增长74.74%，市场禁入44人，同比增长18.91%，行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。

这是《证券日报》记者12月27日从中国证监会得到的信息。证监会表示，这有力维护了市场“三公”原则，有效保护了投资者合法权益，为资本市场的健康稳定运行提供了强有力保障。

其中，内幕交易类案件处罚60起。有44起案件的内幕信息涉及资产并购重组事项，占比为73.33%，说明上市公司并购重组领域依然是内幕交易的高发地带，也是行政执法的重点监控地带；有行为人试图借用“马甲”账户进行内幕交易以逃避制裁，如徐玉锁（远望谷实际控制人）内幕交易“远望谷”案，刘晓忠内幕交易“唐山港”案，李铁军内幕交易“益盛药业”案，终难逃脱法律责任；有些案件内幕信息传递链条长、涉案主体多，证监会在执法中持续加大对内幕信息泄露人追责力度，如吴福利泄露唐山港内幕信息案、王文平泄露江苏索普内幕信息案、冯玉露泄露中科英华内幕信息案、张江泄露“*ST新材”内幕信息案等。

证监会表示，通过严厉打击内幕交易行为，警示处于信息优势的上市公司“内部人”常怀律己之心，保护处于信息劣势的中小投资者免受不法侵害，切实维护公平透明的市场交易秩序。

另外，中介机构违法类案件处罚17起。其中，新时代证券、西南证券开展保荐业务未勤勉尽责，西南证券、爱建证券开展上市公司重大资产重组项目财务顾问业务未勤勉尽责，信永中和会计师事务所开展上市公司首发上市及年报审计业务、瑞华会计师事务所、中兴华会计师事务所开展上市公司年报审计业务未勤勉尽责，立信会计师事务所开展上市公司重大资产重组审计业务未勤勉尽责，北京天元律所开展上市公司重大资产重组项目法律服务业务未勤勉尽责，广东君信律所、北京东易律所开展IPO法律服务业务未勤勉尽责，中联评估开展上市公司重大资产重组项目评估业务未勤勉尽责等案件，均依法受到严肃处理。

对此，证监会表示，通过严格落实中介机构法律责任，督促保荐人、财务顾问、会计师事务所、律师事务所、评估机构等专业机构及其从业人员切实提升诚信守法、自律合规意识和专业化水平，依法、勤勉、审慎地开展证券服务业务，不断规范、强化资本市场的外部约束机制。

证监会表示，一年来，通过依法全面从严的行政处罚工作，有力震慑了市场违法行为，引导市场主体敬畏法律，知所行止，严守底线，有效净化了市场生态环境，巩固了市场健康发展的法治基础，筑牢了不发生系统性风险的“防火墙”。新的一年，证监会将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不忘初心，牢记使命，坚持稳中求进工作总基调，恪尽职守、敢于监管、精于监管、严格问责，肩负起新时代赋予的新责任和新使命，持续推进资本市场的稳定健康发展。

(责编：蒋琪、仝宗莉)