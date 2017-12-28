财政部：2016年底国有文化企业资产总额36937.1亿元

人民网北京12月28日电 据财政部官方网站消息，近日，财政部近日发布《国有文化企业改革发展报告（2017）》，《报告》显示，国有文化企业资产和经营规模不断扩大，截至2016年底，全国国有文化企业共计14838户，同比增长6%；资产总额36937.1亿元，同比增长16.3%。

据了解，为深化文化体制改革，提升文化企业国有资产监督管理水平，全面分析国有文化企业经营情况和发展趋势，2012-2017年，财政部连续六年发布《国有文化企业改革发展报告》（以下简称《报告》）。2017年，财政部联合中宣部首次将文化企业改革情况写入报告，以“十三五”时期深化文化体制改革任务为重点，对2016年度国有文化企业社会效益和经济效益进行多角度多层次分析，并提出了改革发展方向和任务。

《报告》显示，国有文化企业资产和经营规模不断扩大，截至2016年底，全国国有文化企业共计14838户，同比增长6%；资产总额36937.1亿元，同比增长16.3%；营业总收入15673.9亿元，同比增长11.3%；利润总额1373.6亿元，同比增长4.7%。其中，中央文化企业共计3610户，同比增长4.4%；资产总额9312.3亿元，同比增长13.2%；利润总额518.7亿元，同比增长1.1%，数字产品的研发、产出和盈利优势明显。地方国有文化企业共计11228户，同比增长6.6%；资产总额27624.8亿元，同比增长17.4%；利润总额854.9亿元，同比增长7.1%，东部地区国有文化企业投入与产出、资本化运作等方面具有明显优势。

《报告》指出，国有文化企业在深化文化体制改革、实现社会效益和经济效益相统一、探索文化发展新业态新模式等方面，取得了显著成效，为满足人民日益增长的美好生活需要提供了丰富的精神食粮。

(责编：李楠桦、仝宗莉)