原标题：国企自有用地将建共有产权房 房价为两三万元每平方米

国企利用自有用地建设共有产权房的试点，终于落地。本市土地市场昨日共有5宗地块挂牌，其中位于大兴、怀柔两宗土地为国企自有用地，将建设共有产权房。

房价为两三万元每平方米

这两宗地块分别位于怀柔区富密路和大兴区黄村镇，位于怀柔的共有产权房售价为每平方米2万元，位于大兴黄村的共有产权房售价为每平方米3万元。

记者注意到，这两宗地块对于竞标者有着同样的要求，即利用自有用地向社会建设提供共有产权住房项目的北京市属国有企业或与之组成的联合体，并取得市国资委出具的投标资格认定意见的，方可参加本次出让宗地的投标。除国家控股公司以外，法定代表人相同或者控股股东相同的公司不能同时参加同一项目的投标。

这是本市自推广共有产权房以来，首次出现企业利用自有用地、向社会提供共有产权项目。

对此，中原地产首席分析师张大伟认为，利用企业自有用地建设保障房，在过去历史中自住房有过尝试，在共有产权房历史上还是第一次出现。

“限竞房”大兴单价超丰台

虽然还没有实际供应，但是从去年开始供地的“限房价、竞地价”地块，未来供应房源已经被市民喊成了“限竞房”。

昨日挂牌的5宗土地中，除了两宗共有产权房，还有3宗“限房价、竞地价”地块，分别位于大兴黄村和丰台区卢沟桥。

从价格上看，大兴区黄村镇三合庄一地块商品住房销售均价不超过55800元/平方米，丰台区卢沟桥乡小瓦窑村两宗地块商品住房销售均价不超过54378元/平方米。自“限房价、竞地价”地块供应以来，大兴土地出让地块未来房价已经数次超过丰台。一位专家表示，北京发展将打破“摊大饼”格局。郊区新城、尤其是一些重点发展的新城区域，未来将有效承接市区功能。

今年土地供应创4年新高

从土地供应节奏看，2017年年内，本市土地供应已经高达86宗，刷新了最近4年的最高纪录。从挂牌数据上看，年内合计提供的住宅土地建筑面积高达1168万平方米，同比上涨367%。在加入企业自有土地供应后，预计2018年土地供应将依然维持高位。

从住宅土地供应结构看，五环之内共有13宗，在五六环之间共有46宗，六环外共有27宗。

从目前的土地市场看，本市已经成交71宗住宅用地，除了共有产权面积达到了300万平方米，另外配建的限价商品房住宅大约在337万平方米。商品房住宅供应土地量是2016年的7倍。土地供应大幅度增加，将明显抑制2018年北京房地产市场价格。（记者 耿诺）

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海淀首个共有产权房今起申购

海淀区房管局昨天对外发布公告，中铁碧桂园共有产权房项目将从今日10时起至2018年1月11日17时开放申购登记。有意愿的申购人可到市住建委网站申购，这也是海淀区首个共有产权住房项目。

中铁碧桂园项目位于海淀区永丰产业基地西北旺镇，规划地上总建筑面积约9.1万平方米，其中共有产权住房建筑面积约5.28万平方米，套型主要为约78平方米两居共13套、约89平方米两居共603套，总套数约616套，含全装修费用销售均价35000元/平方米。按照最大约89平方米的两居室计算，该项目最大户型的购房款约为311.5万元。

记者注意到，这一价格已明显低于西北旺地区的房价。项目南侧的颐丰庄园二手房价格已保持在4万元／平方米以上。

据介绍，项目房源约616套，分两批次组织配售工作：第一批次面向海淀区户籍无房家庭和在海淀区工作的本市其他区户籍无房家庭配售，房源431套，约占总房源的70%；第二批次面向符合本市住房限购条件且在海淀区稳定工作的非本市户籍的无房家庭配售，房源185套，约占总房源的30%。

公告显示，北京中铁永兴房地产开发有限公司开发建设的中铁碧桂园，原本为自住型商品住房。根据《北京市共有产权住房管理暂行办法》，该项目转化为共有产权住房项目，按共有产权住房进行销售、管理。购房人取得的房屋产权性质为“共有产权住房”，房屋再上市等后续管理按照共有产权住房相关规定执行。

因此，该项目的房屋产权由购房人与政府按份共有。申购前，海淀区保障性住房发展有限公司已经委托房地产评估机构完成对购房人与政府共有份额比例的评估，其中单套住房的购房人产权份额比例为70%，海淀区保障性住房发展有限公司（政府产权份额代持机构）持有剩余30%份额。

按照统一流程，申购之后，将陆续进行资格审核、摇号等工作。但在摇号工作结束后、选房启动前，也还将开展非海淀区户籍家庭在海淀区工作情况的审核，审核认定标准为：2017年12月（开通申购当月），“申请人”在本市个人社保权益记录中所载明的缴费区为海淀区，即可认定为“在海淀区工作家庭”。（记者 曹政）

(责编：仝宗莉、蒋琪)