原标题：民航局要求提高行李运输赔偿限额

昨日，在2018年全国民航工作会议上，民航局局长冯正霖在工作报告中公布一组数字，今年1－11月份全行业实现利润692.8亿元，同比增长16.4%；全年航班平均正常率71%，其中11月航班正常率达84.59%，为102个月以来新高。

在服务方面，针对机场餐饮价格过高的问题，冯正霖在报告中指出，2018年将推动机场餐饮同城同质同价，发挥机场服务质量评估作用，创新机场特许经营管理模式，杜绝候机楼餐饮服务乱收费。

进一步优化客票退改签流程，简化退改签手续，让旅客退改更踏实。试行高空移动终端接入局域网或互联网服务，鼓励航空公司在确保安全的条件下，在具备客舱无线局域网的飞机上，实现旅客利用自备移动终端接入客舱娱乐信息系统；在具备客舱空地通信能力的飞机上，实现空中接入互联网，让旅客空中有WiFi。

在提升行李运输服务水平方面，要求开展行李运输装卸专项整治，推广使用RFID行李全程跟踪系统，减少行李运输差错和破损，缩短行李提取时间，提高国内行李运输赔偿限额。

目前，国内航空公司对于国内航班的赔偿标准是，如托运行李被损坏或丢失，赔偿金额应该低于100元人民币／公斤（2.2磅）（或等值外币）。如行李价值不足100元人民币／公斤（2.2磅）（或等值外币），则根据行李的实际价值赔偿。以一件10公斤行李为例，最高赔偿额约为1000元。

此外，民航局还要求，建立高效便捷的旅客投诉集中受理平台,提高旅客投诉处理效率，加强投诉处理闭环管理，旅客投诉响应率100%。

冯正霖在工作报告中指出，2017年民航业未发生运输飞行事故和空防事故。1-11月份全行业实现利润692.8亿元，同比增长16.4%。2016年前11个月，全行业利润601.3亿元，同比增长10.5%。2015年前11个月，全民航实现利润547.6亿元，同比增长76.2%。

全年新开工、续建机场项目260个，新增跑道14条、停机位556个、航站楼面积123.2万平方米，新建成投产机场11个，机场总数达到229个。（记者 蔺丽爽）

(责编：仝宗莉、蒋琪)