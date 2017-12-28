报告：“一带一路”沿线国家成为来华留学增长点

原标题：“一带一路”沿线国家成为来华留学增长点

全球化智库（CCG）与西南财经大学发展研究院日前发布的《中国留学发展报告（2017）》显示，随着“一带一路”沿线项目的持续推进，“一带一路”沿线国家成为来华留学发展的增长点。

报告指出，全球化发展近两年进入新阶段，一方面逆全球化的兴起和美英等国的签证和移民政策的收紧导致留学增速放缓；另一方面欧洲难民影响进一步扩大，发展中国家人才流失现象逐渐放缓，人才回流开始加速。

中国出国留学的形势在过去一年中发生显著变化。虽然2016年我国出国留学人员较2015年增速继续下降，但仍是美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、英国等国家的最主要留学生源国。2016年海归增速再次高出当年出国留学人数增速，海归人数也持续增加。随之而来的是褪去“光环”后的海归正在面临就业压力的严峻考验，海归就业进入“青铜时代”。

报告发现，在全球留学和我国出国留学出现各种新态势的情况下，来华留学也呈现出新特点。随着“一带一路”沿线项目的持续推进，来华留学生同比增速再次达到两位数。“一带一路”沿线国家成为来华留学发展的增长点。随着更多企业到“一带一路”沿线国家投资，提供更多就业岗位，这一区域国家来华留学还将有较大增长。（海玉）

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