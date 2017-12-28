2018楼市：一房难求现象仍存 二手房价不会有大浮动

“冰封”市场中仍然有“日光” 一房难求现象仍然会出现在明年
2018楼市 什么房子最难买
2017年即将过去，用“冰封”来形容即将过去的一年似乎并不为过：截至12月24日，在还有7天的情况下，北京楼市成交量低迷已成为定局：合计住宅签约量只有26253套，预计全年只有2.65万套，这也是北京楼市网签以来的历史最低值，同比下调45%。
从成交金额看，1750亿的住宅市场签约额也是最近3年的最低值。库存数据只有5万套，也刷新了历史最低纪录。而在二手房市场上，将近90%的成交房源价格下跌。
然而，就在这样的淡市中，有买房人提出不同意见：“难道我遇到的楼市是‘假楼市’？为什么2017年我想买的几个楼盘根本买不到？”刚需人群买不到政策房中的限价保障房，改善人群买不到市场上的限价商品房。
确实如此，正如股票市场，熊市也会有牛股。2017年，楼市出现了诸如中国玺、中骏天宸、泰禾丽春湖院子、华润城、华侨城和园等一房难求的“神盘”。而他们热销的最重要的原因，无一例外是销售价格由于政策限价而远远低于他们周边楼盘价格。至于属于保障房范畴的限价房，则即将成为历史，自住商品房将成为它的替代者。
专家预测，2018年，楼市仍将延续2017年的态势，限购限贷政策仍然不会松动，市场依旧“冰封”，一房难求仍然会一房难求。
淡季里的热销房
今年北京楼市的销售冠军之争，虽然还有三天到年底，但冠军归属已经毫无悬念，招商地产中国玺将有望打破50亿元销售大关，成为继2013年和2016年之后第三个单盘一年超过50亿元的北京销冠军。
而排名第二的如果不出意外，将是昌平别墅项目泰禾丽春湖院子。而它也将成为另一个销冠：别墅市场。
这两个楼盘都跨越了930和317两大调控节点，并非房地产顺风顺水的市场周期，赢得了销售奇迹，除了战略与销售策略之外，价格是至关重要的因素。
中国玺为少见的二环边内城项目，2015年拿地的楼面价为5万元/平方米左右，周边二手房价格已经达到10万+，但是受到预售价格管控影响，开发商不得不大幅调低预期，以7.95万元/平方米的均价取得预售许可，在“8万元”红线之下擦网通过。从价格横向对比来看，周边的二手房都处在8万元/平方米左右，但无论是使用年限和产品品质都无法与中国玺相提并论。
这种楼盘就是目前被称为“市场限价房”的代表楼盘：一、楼面价高，市场价格期待高。二、当时政策限制，不能超过8万/平方米红线。三、周边竞争楼盘少，价值稀缺。
这样的楼盘自然受到追捧。已经经过十几年市场教化的买房人自然知道其中的价值所在，因此，中国玺两次低调的开盘，直接提前锁定2017年楼市销冠军。
据中国玺营销负责人介绍，被限制的价格，未来会在二手房上补涨。我们的客户都是高端改善人群，无论从自住还是从长期持有来看，它的价值远远大于它体现出的价格。
而另一个别墅领域的销冠丽春湖院子，价格一样“亲民”，将近3万元的楼面地价，5万多元的单价。一改别墅端着架子卖的传统风格，直接将别墅产品进行了高周转运营。
据泰禾集团营销部门负责人介绍，价格合理与客户定位的反逻辑是成就丽春湖院子的两大主因。
说到客户定位，相关负责人解释，别墅的价格从单价来说再“亲民”，总价还是摆在那里的，它的客户一定是要有实力的，因此，“我们选择的客户就是那些认为2500万不贵的人群”。经过充分调研和客源判断，他们认为海淀客户具有更强的购买动机和资金实力，其中最关键的机会在于，海淀已多年没有低密度产品的新增供应，存在大量而有效的潜在需求。最终，丽春湖院子超六成客户来自于海淀，后期朝阳客户又占据剩余大半。互联网新贵、科技精英、企业高管等高知高智客群成为丽春湖院子的核心业主构成。
2017年截至12月24日的北京销冠排行榜：从项目看，超过10亿网签金额的住宅合计有55个，其中有15个项目超过20亿，超过30亿的有6个，销售额最高的项目是中国玺，签约48.82亿。有望在2013年和2016年后，北京再次出现销冠超过50亿的签约。排名第二的是泰禾丽春湖院子，也是别墅项目的销冠，签约46.5亿。排名第三的是亦庄金茂府，签约40.06亿。第四是景粼原著，签约39.38亿。第五第六分别是泰禾昌平拾景园与首开华润城。
逆势将成为检验大企业的试金石
在两年前的上海，孙宏斌在谈到扩张时显得非常谨慎。当记者问起是否也要向千亿房企发起冲击时，他貌似低调地表示：饭要一口一口吃，扎扎扎实实做事，不去想千亿的事。言犹在耳，两年后的今天，孙宏斌的融创集团，已经一跃成为“碧恒万融”中的一员，千亿目标早已抛在身后。事实证明，市场越是低迷，越容易使一些企业做大。
在2017年，北京商品房市场中，2760亿的总销售额，是由472家房企创造的，龙头房企的市场占有率越来越高，尽管市场进入了冷静期，但市场集中度却不断提升。排名前20的项目成交额已占到商品住宅总成交额1/3，而同样的数字在2016年和2015年仅是1/4。其中，开发商集中度提升得更加明显，北京万科以在售30个项目，签约销售额307.5亿排名市场第一，市场占有率超过10%，整个市场前10名开发商合计市场占有率达到49%，而在2016年，排名前10的开发商合计市场占有率仅为35%，预计未来在调控不断升级的情况下，市场集中度仍将继续提高，优势开发商、优势项目将成为市场主力。
有31家企业发布了11月销售业绩，虽然调控持续出台，但房企销售依然处于历史的最高峰。从目前数据看，公布销售业绩的企业2017年刷新销售额历史最高纪录已成定局。11个月标杆房企已经全面完成年度任务，基本全部超过了2016年全年。
从这31家企业看，包括万科等多家企业已经突破4000亿大关，超过千亿的十几家。
标杆房企的销售业绩、利润上涨速度均超过行业平均水平，龙头房企的市场占有率上涨。2016年，具有品牌优势、布局优势、资源优势、开发能力优势的标杆企业通过兼并收购、买地产股来增加土地储备，并布局多元化投资。从部分热点城市看，虽然调控发力，市场明显萎缩，但部分龙头房企的市场占有率明显上涨。
2018年楼市三大买不到
大多数房地产研究人士都认为，2018年，楼市的整体格局将会延续2017年的态势，限购限贷政策仍然会坚决执行，二手房价格不会有太大浮动，新房市场仍然会存在两极分化：要么卖不动，要么买不到。
新房卖不动的原因有两种：
首先，以旧换新路径卡壳。
张先生看上了一个学区房，总价在1600万左右。他手里有600万首付，剩余的1000万要通过卖旧房才能凑足。而从去年7月份开始，张先生就在几个大型二手房中介门店将旧房挂出，由于是亚运村的房子，而且还有学区资格，放在去年房子单价11万/平方米。而从挂出的那一天起，直至12月，降至9万元/平方米也无人问津。而新房开发商给他三个月的期限也即将到期，因此他不得不放弃。这就是目前买卖房连环套出现卡壳的原因所在。
其次，新房价格普遍高于周边二手房，竞争太过激烈。
位于石景山一个国企的商品房楼盘，价格也不贵，在地产营销人眼中，这样的楼盘一定是日光盘，但最近却传出了降价的消息。原因就在于，它所在的区域竞争楼盘太多，同时又遇到从去年开始的各项调控政策，大家都不好卖。别人都是现房，它是期房，大家根据他的价格来调整自己的价格。
那么，什么样的新盘是买不到的？
第一种，是被限价的商品房。
由于目前的招拍挂基本都是竞地价限房价竞自持，因此，核心位置的新房很多都会受到限价影响。
北京青年报记者通过有关渠道获悉，刚刚被泰禾收购的华侨城项目新著东方(泰禾收购后更名为金府大院)审批的高价格没有被有关部门通过，目前预计售价在8万元/平方米。而没有撤出前的华侨城，原先预计价格在10万元/平方米。
业内有人士称：该项目很可能成为明年的“中国玺”。
而撤出该项目的华侨城也没闲着，在该项目不远的五环位置，出炉“华侨城和园”项目，同样是上报给有关部门的报价被驳回，最终停留在7万元/平方米左右的单价。而周边的二手房价格都要高出7.5万元/平方米，而周边新房都保持在8.5万元/平方米左右。结果，该项目一期房源刚推出就被“日光”……
这类楼盘就是文中指出的限价商品房，2018年仍然会有不少这样的项目推出。
资料图：置业顾问向民众推荐商品房户型。 中新社记者 韦亮 摄
第二种，新的学区房。
2017年，北京二环内一共也只有几个新楼盘推出。中国玺、昆仑域、中骏天宸、使馆壹号院，最终突破8万元红线的是顶着学区房光环的楼盘——中骏天宸。
众所周知，北京的教育资源最好的主要集中在海淀和西城。而中骏天宸则属于西城最好的学区之一——德胜学区，这个片区的上世纪80年代二手房都已经达到了14万/平方米左右，用一位家长的话说：宁要德胜一张床，不要别墅一套房。
而北京这样的项目资源已经凤毛麟角，尤其是带学区的西城和海淀房，刚刚拍下的海淀天恒地产项目，虽然不是严格意义上的学区房，但由于在海淀这个大背景下，仍然受到了重视子女教育的买房人的提前关注。
第三种，地铁沿线小户型。
不久前，一个昌平楼盘开发商对业内人士说，明年你们赶紧买我的房子吧，就九个字：地铁上、小户型、学区房。话音刚落，在座的几个业内人士连有没有买房资格的问题都没有想，就马上预订了。
在北京，即使到了“起码要150平方米的三居”时代，但地铁旁小户型仍然保持着旺盛的生命力。除了自住需求外，很多有投资需求的人还是看好这类房源。除了住宅之外的小户型，目前，已经过关的商住房(可以分割产权，可以拿公司名义购买)，只要是在地铁沿线的，也开始有买房人关注。毕竟，跟北京动辄上千万的商品房相比，花三四百万就能安家，已经非常满足了。
住建部：2018年将大力发展住房长期租赁市场 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】