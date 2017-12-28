交行预测：2018年CPI仍处低位

交通银行金融研究中心12月27日发布研究报告称，预计2017年12月CPI中位数为1.9%；2018年CPI在2017年低基数的基础上，同比可能有所上升，但在整体需求平稳、货币环境收紧的大背景下，不会出现明显的通胀压力，预计2018年CPI同比涨幅在2%左右。物价不是明年经济运行的主要矛盾，也不会成为宏观政策的主要关注点。
交通银行称，2017年前11个月CPI累计同比涨幅为1.53%，创下近年来的新低，预计全年同比维持在1.5%左右的水平，通胀压力温和。从国家统计局公布的50个城市主要食品平均价格旬度变动情况来看，12月上中旬主要食品价格也基本是涨多跌少。根据以上数据，预计本月食品价格环比将明显上涨，预计上涨2.8个百分点左右。非食品价格方面，12月份国内成品油价没有出现过调价，但考虑到冬季取暖季，各地天然气价格出现持续上涨，可能带动非食品价格有所上升。综合来看，预计12月非食品价格同比涨幅与11月相比可能继续小幅回升至2.6%。本月翘尾因素归零。综合以上原因，初步判断2017年12月份CPI同比涨幅可能在1.8%-2.1%左右，取中值为1.9%，涨幅相比上月有小幅回升。（高改芳）
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