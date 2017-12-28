原标题：明年自贸区有望迎成果“丰收年”

我国自贸区战略正在提速推进，2018年有望迎来“大丰收年”。《经济参考报》记者从25日至26日召开的全国商务工作会获悉，今年我国新签署了4个自贸协定，启动了4个可行性研究，截至目前我国已经签署了16个自贸协定，涉及24个国家和地区。而明年这一丰收成果有望进一步扩大：2018年我国将有10个自贸协定推进谈判，还有10个自贸协定启动可行性研究，备受各界瞩目的区域全面合作伙伴关系（RCEP）谈判也有望再获实质进展。

商务部国际司司长张少刚在商务工作会期间对媒体介绍说，2017年我国新签4个自贸协定。2017年，我国分别与格鲁吉亚、马尔代夫签署了自贸协定，与智利签署了自贸区升级议定书，还签署了优惠贸易安排性质的《亚太贸易协定第二修正案》。此外，还启动4个可研进程。2017年，我国启动了与巴拿马、蒙古、巴勒斯坦的自贸协定联合可行性研究，以及与瑞士自贸协定升级联合研究。

此外，商务部已基本完成跨境服务负面清单制订工作，下一步将逐步推进以负面清单为基础的自贸协定服务贸易和投资谈判。“我们还强化了已建成自贸区实施、宣传推广工作和自贸区网站建设，进一步提升企业用好用足自贸优惠政策的意识和水平。”张少刚说。

展望2018年，张少刚指出，“明年会有10个自贸区在谈，有10个联合可研在推进，希望通过我们的努力，在2018年取得更多成效，成为自贸区建设的丰收之年、收获之年。”

据介绍，下一步，商务部将积极推动《区域全面经济伙伴关系协定》以及与以色列、斯里兰卡、海合会巴基斯坦、新加坡等自贸协定谈判或升级谈判。同时，做好与巴拿马、巴勒斯坦、蒙古、瑞士、秘鲁等国家的自贸协定联合可研或升级联合研究工作，推进《亚太贸易协定》新一轮谈判，继续推动形成立足周边、辐射“一带一路”和面向全球的高标准自贸区格局。

其中，备受瞩目的区域全面合作伙伴关系（RCEP）谈判有望取得实质进展。2016年， RCEP16国约占全球一半人口，占全球产出的31.6%和贸易额的28.5%，吸引全球五分之一外国直接投资。RCEP谈判从2012年至今已经历时五年，迄今已举行了20轮正式谈判和若干次部长级磋商，并在今年11月举行了首次领导人会议。

张少刚透露，目前RCEP谈判还在稳步推进，在货物贸易、服务贸易、投资等市场准入领域取得了明显进展。他坦言，RCEP谈判成员中发展水平差距较大，有些问题解决起来需要一定时间。但总体而言，“有信心明年能取得实质进展，希望能早日收获成果。”

商务部研究院国际市场研究部副主任白明对《经济参考报》记者表示，党的十九大和中央经济工作会议，都对加快推进自贸区建设提出了明确要求。近年来，我国在推动形成立足周边、辐射“一带一路”和面向全球的高标准自贸区格局方面进展较快，加快实施自贸区战略已成为我国对外开放的重要内容。他表示，自贸协定数量稳步增长的同时，自贸协定的开放水平也在提升，开放内容也在拓展，这有助于我国推动形成全面开放新格局，同时也为我国企业和老百姓带来更多的开放红利。

(责编：仝宗莉、蒋琪)