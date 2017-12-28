原标题：逾20省市加快抢筑科技创新高地

随着创新型省份创建高潮全面掀起，国家科技创新发展已成燎原之势。据《经济参考报》记者不完全统计，今年以来，已有逾20省市出台创新型省份建设及科技创新详细规划，特别是临近2017年年末的一两个月来，多地密集出台系列文件和规划，加快抢筑科技创新高地。

专家表示，进入“十三五”下半程，各地开始加速完成国家部委及地方层面的科技创新考核指标，这对2020年我国实现进入创新型国家行列的目标将起到极大的推动作用。而从创新型国家主要标志性指标来看，目前已经完成过半，下一步将把重点放在提高研发投入比重和科技进步贡献率上。

据北京市人民政府网站，为加快科技创新构建高精尖经济结构，北京日前出台了包括《北京市加快科技创新发展新一代信息技术产业的指导意见》等数十个系列文件，从总体要求、重要任务、产业布局等方面，在顶层设计上做出了整体部署。

而此前，广东省委省政府印发《广深科技创新走廊规划》，提出对标美国硅谷、波士顿地区，沿广州到深圳的高速公路、轨道交通等复合型要道，形成创新要素集聚区域，建设广深科技创新走廊，打造中国“硅谷”。

山东、四川、江西、安徽等地也纷纷印发创新型省份实施方案、创新驱动发展纲要等。值得一提的是，壮大创新型企业，发展数字经济等新经济成为各地抢筑科技创新高地的重要发力点。例如，山东省提出，力争用三年时间新增30家左右国家级高新技术企业，鼓励支持企业在创新型省份建设中发挥好主力军和排头兵作用，加快培植形成一批创新型领军企业。浙江省提出，发挥信息经济的先发优势，加快建设创新型省份、努力打造“互联网＋世界科技创新高地”，为数字经济发展提供可借鉴可复制的经验。

中国社科院工业经济研究所副研究员渠慎宁告诉《经济参考报》记者，未来的经济增长将主要依赖新技术、新动能提高生产效率，特别是要充分利用人工智能、区块链、云计算、大数据等各种新技术。部分省份提出对标国际，对各地抢占科技创新高地具有示范效应和引导意义，也有助于打造全国层面多点开花的布局。

“事实上，对于创新型省份创建以及创新驱动发展战略，在国家和各地十三五规划中都有部署，相关部委如工信部、发改委也提出了系列考核指标。目前已经进入十三五后半期，所以各地为完成进度也在加快速度。”渠慎宁说。

中国科协创新战略研究院院务委员、研究员王宏伟在接受《经济参考报》记者采访时表示，加快推进建设创新型省份建设，对于支撑和实现2020年我国建成创新型国家以及2050年建成世界科技创新强国的战略目标具有重要推动作用。国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）指出，建设创新型国家的主要标志性指标有四个，分别是全社会研究开发投入占国内生产总值的比重提高到2.5％以上；力争科技进步贡献率达到60％以上；对外技术依存度降低到30％以下；本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均进入世界前5位。

目前第三和第四目标已经实现，标志性指标完成过半。根据国家统计局数据，2016年全社会研究开发投入占国内生产总值的比重达到2.1％。2017年初科技部部长万钢在全国科技工作会议上提出，我国科技进步贡献率达到56.2％，这两项指标距离2020年的目标都还有一定差距。

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