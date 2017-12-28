原标题：乔良：美国过度推进虚拟经济存在较大隐患

12月26日，新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会在京举行。图为中国空军少将、国防大学教授乔良在发言。新华网发（郭小天摄）

新华网北京12月28日电（巩阳 刘小军）新华网第八届“纵论天下”国际问题研讨会26日在北京举行。在谈及“特朗普时代”的美国走向时，中国空军少将、国防大学教授乔良认为，美国过度推进虚拟经济存在较大隐患。以下为乔良发言的主要内容：

美国经济从金融危机后就一直处于不佳状态，虽然美国股市七年来一路涨势强劲，但股市的好坏与美国经济特别是实体经济的好坏没有太大的内在联系。连续多次的量化宽松，让超发的货币流进股市，推高了股指，但这并不能从根本上改变美国经济的颓势。数据显示，今天美国经济表现没有达到预期目标，就业率也未见明显改善。

美国总统特朗普渴望恢复美国的实体经济，按说这是一个很正确的想法，可是正确的想法放到今天去做，也可能是一种不正确。我曾经说过：一件正确的事情在不正确的时间干，其结果就仍会是一个错误。美国人至今都没有弄清楚它为什么会走到如今这一步，他们并不理解甘蔗没有两头甜的道理。实际上正是因为从1971年美元与黄金脱钩，美国人用美元吃尽了全球发展的红利，同时也使自己最终面临实体经济被掏空的困境。如果美国要恢复实体经济，单靠减税，并不能真正降低其远高于新兴国家的制造业成本，而更重要的是，它还将损害被美国人视为最核心利益的美元霸权。

此外，美国人至今也没意识到，它面临的挑战并非来自它所认定的对手，比如中国，而是可能来自其他的方向和原因。举个例子，现在尼康的日子不好过，但这并不是因为佳能和奥林巴斯跟它竞争，而是因为智能手机出来了。特朗普并不明了这一点，他认为，我不行，是因为你占了我便宜。而事实上，美国经济今天的问题根源在于过度推进虚拟经济和互联网的出现。

当前，互联网时代带来的深刻变革是分布式、扁平化的，不支持一超独大。互联网时代要求信息透明、信息对称、信息共享，这与传统的权力运作方式截然不同。传统的权力运作方式是信息垄断，而互联网时代则为信息透明提供了前所未有的工具。所以从根本上说，美国的权力实际是被它自己的发明给颠覆了。

在很大程度上，特朗普没有意识到这一点，还在找别人的麻烦。他全然不清楚美国病的病根在哪儿，怎么可能对症下药呢？所以我从根本上越来越不看好美国。

(责编：仝宗莉、赵爽)