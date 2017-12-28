人工智能在医疗领域风口正盛 可提前一周预测流感发生

人民网北京12月28日电（张文婷）2017年被称为是人工智能（Ai）技术的元年。纵观当下，人工智能的触角已遍布各行各业，助推传统行业转型升级。如今，人工智能已逐步进入医疗领域，作为一只新型独角兽，正在颠覆这一行业的经营模式甚至价值链。

人工智能在医疗领域风口正盛

人工智能在医疗领域的应用正不断普及。相关专家表示，人工智能医疗之所以发展迅速，一方面是因为优质医疗资源供给不足，成本高，医生培养周期长，误诊率高，疾病谱变化快，技术日新月异；另一方面，随着人口老龄化加剧、慢性疾病增长、民众对健康重视程度提高，医疗服务需求持续增加。

人工智能医疗通过对医疗大数据的收集分析，可在多个方面提高医疗系统的效率，诸如通过人工智能识别患者医学影像，辅助诊断患者是否患有疾病、电子病例的结构化、医保反欺诈等等，在可预见的未来，人工智能医疗将在我国医疗系统掀起变革的浪潮，对医生而言，可以大幅降低因主观判断或操作误差产生的风险，让诊断更加精准。对患者而言，智能的医疗条件使得看病更加方便，还能大幅降低医疗成本，减轻负担。

资本的嗅觉最为敏锐，数据显示，2011-2017年间，人工智能+医疗是资本投入最密集的领域，且在未来几年仍将保持40%的增速。近年来，腾讯、百度、阿里等也争相入场人工智能医疗，正在利用自己不同的特征打造新型医疗生态圈。

利用人工智能开发疾病预防模型

除了让医疗工作变得更加精细化和专业化，人工智能还能有效进行健康预警，识别潜在的疾病风险，或者预测疾病高发的可能性，当发现是潜在病人时，能提前采取辅助手段，进行健康管理宣导或提供资讯，提醒用户去医院检查等，规避疾病发生，或延迟病情发生。

值得关注的是，现阶段，我国的疾病预防工作仍然集中在事中和事后的应急处理，而目前国际上发达国家的公共卫生工作已发展到以“疾病预防”为主，我国的疾病预测和疾病预防工作急切而紧迫。重庆市疾病防控中心传染病防控所李勤所长谈到，“以流行性感冒（简称流感）为例，该疾病是流感病毒引起的急性呼吸道感染，传染性强、传播速度快。有数据表明，80%以上的老人死亡与流感有关。与有限的有效治疗措施相比，积极的防控更为重要。”

那么，如何通过大数据和人工智能改善我国的疾病预防工作？平安科技总经理助理高孟轩解释道：“许多人工智能团队都致力于通过人工智能技术提升医疗卫生系统的效率。一些互联网公司曾经尝试过，通过收集互联网数据，预测传染病的爆发趋势，但因为搜集的都是互联网数据，或应用传统的模型，稳定性、精度都较差，数据和算法成为了预测的瓶颈。”

“就平安来看，为了解决这一问题，目前正与各地政府合作，利用在医疗、健康行业二十多年的业务知识和数据的积累，结合人工智能技术，提出‘宏观+微观’的疾病预测模型。宏观是指在宏观或地区层面，通过整合全国上百个城市的环境气象因子、人口信息、产业结构、经济教育发展等一系列宏观因子，对历史数据进行尝试挖掘，分析时间序列。微观是指，在个人层面，通过整合全方位、多维度的预测因子和信息来预测疾病发生风险。通过精准评估各类风险，从而提升预测精度。”他说。

据了解，平安与重庆疾控中心开发的首个“人工智能+大数据”智能疾病预测与筛查两大模型，在传染病预测和慢性病危险因素筛查方面已取得阶段性成果。重庆监测数据显示，应用流感、手足口病预测模型，可以提前一周预测传染病发生情况，流感和手足口病预测模型的准确率均达到86%以上，高发季预测准确率可达到90%以上；应用慢阻肺智能筛查模型，可大幅减少筛查成本，提高筛查效率。该模型的准确率达到92%。

(责编：王政淇)