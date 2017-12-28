专家：观察中国经济不要总盯着速度 要看增长质量

王昌林：观察中国经济不要总盯着速度要看增长质量
国家发改委中国宏观经济研究院常务副院长王昌林在近日举行的“2017央视财经论坛暨中国上市公司峰会”上表示，对于中国经济不要总盯着速度，上去一点或者下来一点，更多要看经济增长质量的提高，效率的提升，结构的优化，新动能的成长，这些才是对中国经济长远发展最关键的因素。从2017年来看，这个特征非常明显。
王昌林认为，首先要搞清楚经济增长的最终目的是什么。他指出，在发达国家，经济发展更关注两个指标，一个是就业，另一个是价格，很少用GDP增长来衡量。“当前我们的就业没有问题，总体较好，每年的招聘岗位数量都是很大的。价格也没有什么太大问题，比较稳定，所以说增长速度即使下降一两个点，也不必大惊小怪。十九大报告提出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。实际上就是要增强发展的可持续性，提高质量，不在于我们短期能跑多快，而是在于我们要跑得久、跑得长。经济发展要看大势，要看长期、中长期，不要为了比如说一年一两个月，上去0.1个百分点或者下来0.1个百分点焦虑不堪。”
对于未来哪些产业有发展前景，王昌林称，未来几年有四个产业收入会显著增加，营业收入达到40万亿。一是大健康产业，这毫无疑问是中国今后最大的产业。二是信息技术产业，这两年信息技术的应用在加速，计算下来也是20万亿的产业。三是节能环保产业。近年来，政府在环保产业的投入方面每年都有几万亿。四是高端制造，比如高铁、铁路、城轨、飞机等等，还有智能制造。(金辉)
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