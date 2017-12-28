外卖潜规则被曝光：先提价再打折 竟比门店价贵一倍

你知道吗？ 外卖平台的餐食价有的竟比堂食价高50%！以往倒贴商家的外卖平台们，随着生意和回本需要反过来要求“上供”。有商家表示，若选外卖平台专送每单需被收取18%服务费，外卖价格自然水涨船高，所谓羊毛出在羊身上。
眼下的年轻人，点外卖成为“家常便饭”，如果哪天外卖平台瘫痪都不知道怎么解决温饱。百度、美团、饿了么，你习惯用哪个呢?今天小编不是来推荐外卖平台的，而是来曝光一个“潜规则”的……
外卖潜规则曝光：先提价，再用红包降价！有的竟比门店价贵一倍！
大家都知道点外卖不仅便捷，而且还有红包反现，点单满减，价格肯定更优惠。然而，在比对了多家餐饮店线上线下价格之后，记者发现，事实并非如此。
有媒体通过比对发现，不少外卖线上价格往往要比线下贵20%左右。在北京房山某“香河肉饼”店，店铺老板表示，因为外卖平台要扣20%，所以线上销售只能涨价，但线下价格保持不变。线下卖10元的饼，线上卖12元。有时候会打折涨不了20%，但多少肯定会涨一点。
“线上价格贵”这种情况并不是个例，北京的多家餐馆，很多都是这样处理。有百度外卖送餐员也表示，店铺线上加价的情况普遍存在，因为现在外卖平台都要收店铺流水20%的佣金，店铺为了收支平衡，线上外卖只能涨价。不只是百度外卖，每个外卖平台都这样。
记者在调查中发现，在一家餐厅的馋嘴牛蛙，堂吃48元，外卖标价却要68元。而这家店的套餐，扣掉各种"满减"优惠之后，平均每份30元。而在实体店内，所有套餐都是15元一份。
先提价，再用满减红包抵扣，顾客并没有得到实惠。一些商家也坦言，现在的食客越来越依赖外卖平台，商家70%的营业额都来自外卖收入，不走套路，就没有生意。
某饭店老板告诉记者，不参加"满减"的话，竞争对手大家都在做满减，那样的话单量会下滑，如果不参加，就会被外卖平台排到很后面，基本上就是可能一天就一单，或者两天一单，所以都要价钱高几块钱，羊毛出在羊身上，这个没办法。
揭秘外卖平台利益链：“佣金”只是小钱...
“收佣金”是外卖平台维持下去的一种手段，但对外卖平台来讲只是“小钱”，未来外卖平台最大的盈利可能是向店铺供应链端和金融服务渗透。
据了解，目前在线外卖平台并没有清晰、有效的盈利模式，普遍分析认为单靠收佣金也难以覆盖运营成本。
除了收取佣金，外卖平台对盈利越来越渴望。近年，还有媒体曝光了美团外卖、饿了么平台上存在餐饮商家竞价排名的情况——商家通过付费就可以买进排名靠前的位置。
中国政法大学传播法研究中心副主任 朱巍认为，付费搜索也是广告的一种类型，应该遵守相关法律法规的具体要求，不能侵害到消费者合法权益;不过，付费搜索的具体类型尚未达成共识，除了搜索引擎为主体的付费商业行为以外，其他平台为主体的付费信息服务性质还有待进一步研究。
中国电子商务研究中心特约研究员 赵占领认为，消费者应该知道，购买的外卖是不是广告。如果是广告，外卖平台需要明确标记出来。
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