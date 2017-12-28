商务部：前11月我国外贸进出口超25.14万亿元 同比增长15.6%

人民网北京12月28日电 据商务部网站消息，商务部今日在京召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人高峰表示，今年前11个月，我国外贸进出口达到了25.14万亿元人民币，同比增长15.6%。按照美元计算是37032亿美元，同比增长12%。

据高峰介绍，按照这个速度，如果不出现特殊的情况，预计今年我国的外贸进出口将再次突破4万亿美元。可以说，总体上我国外贸保持了较快增长的态势。外贸对国民经济增长的拉动作用明显。

高峰认为，近几年来，商务部在外贸领域坚定推进供给侧结构性改革，外贸企业的劳动效率、资本效率、资源环境效率等得到了有效的提升，产品的品种、质量、档次正在向中高端化、智能化的方向发展。总体上说，我国的外贸进出口正在由高速增长的阶段转向高质量发展的阶段，发展的潜力正逐步得到释放。

高峰强调，关于明年我国外贸的发展。从外部环境来说，目前各方普遍看好明年全球的经济增长。根据国际货币基金组织的预测，明年世界经济预计增长3.7%，比今年预计的世界经济增速要快0.1个百分点。国际货物和服务贸易的增速将达到4.0%，高于最近五年也就是2013-2017年平均增速3.4%的水平，超过了世界经济的增速。当然，在国际贸易领域仍然存在着一些不确定、不稳定的因素。从国内来看，我国企业的内生动能正在积聚，商务部将继续鼓励企业增强创新驱动，提升科技进步对外贸的贡献率，提高全要素生产率，逐步实现外贸的高质量发展。

“明年我国的外贸进出口仍然能够保持稳中向好的发展势头。”高峰指出。（朱江）

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