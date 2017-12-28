2017年最后一次成品油调价将开启 92#汽油每升涨0.05元 

人民网北京12月28日电 （朱江）记者日前从隆众、卓创两家监测机构获悉，2017年最后一次成品油调价窗口将于12月28日24时上调汽柴油限价，本轮汽柴油涨幅均为70元/吨。折合每升89#0.05、92#0.05、95#0.06、0#0.06元。
隆众资讯成品油分析师刘培培认为，虽然初期原油变化率窄幅波动，但近期受美国原油产量下降，部分输油管道关闭的影响，国际原油价格上涨，成品油价格再迎上涨。
刘培培强调，12月以来，各方面利好支撑不足，再加上天气转冷，北方地区地区户外作业减少，“2+26”城市进入停工期、下游企业进入错峰生产，多重因素导致柴油市场资源需求转萎靡。贸易商及下游采购热度转淡，炼厂库存上涨，国内及山东地炼柴油价格开始走跌，直到下旬市场普遍认为价格已经触底，汽柴价格才迎来小轮反弹。
“本次调价幅度较小，对市场提振左右极为有限，目前已经进入传统的柴油需求淡季，年底炼厂存不同程度排库压力，在开工率维持高位的情况下，柴油价格仍有回跌可能，各地主营公司元月多有较大冲量任务，后期不排除降价促销可能，故在下一个调价周期来临之前，柴油价格整体走势前期走稳，后期将回落；汽油需求稳健，节日利好支撑下存小幅推涨可能。”刘培培如是说。
山东卓创资讯分析师徐娜表示，此次调价后，今年汽油累计涨幅为435元/吨，柴油420元/吨。
徐娜表示，以油箱容量50L的普通私家车为例，加满一箱油仅多花2.5元。按市区百公里耗油8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加4元。物流成本方面，以百公里油耗为38L的大型物流运输车辆为例，平均每行驶一千公里，燃油费用增长约23元。
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