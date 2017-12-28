国土部：截止2016年底 全国城镇土地总面积943.1万公顷

人民网北京12月28日电 据国土资源部网站消息，今日，中国土地勘测规划院在京发布《全国城镇土地利用数据汇总成果》（以下简称：《成果》）。中国土地勘测规划院地籍所所长姜栋表示，截止到2016年12月31日，全国城镇土地总面积：943.1万公顷。其中，城市面积占46.0%，建制镇面积占54.0%。

姜栋介绍，在区域上，东部地区城镇土地面积占全国城镇土地总面积的40.0%，中部地区占23.3%，西部地区占26.6%，东北地区占10.1%。

在地类上，住宅用地面积315.9万公顷，占33.5%；工矿仓储用地267.9万公顷，占28.4%；公共管理与公共服务用地117.5万公顷，占12.5%；交通运输用地110.3万公顷，占11.7%；商服用地69.8万公顷，占7.4%。

资料图：中国土地勘测规划院地籍所所长姜栋通报“全国城镇土地利用数据汇总成果”有关情况。

姜栋表示，2009年—2016年，全国城镇土地面积增加218.1万公顷，增幅为30.1%，年均增长3.8%。增长速度总体呈逐渐放缓趋势，年度增幅由2010年的4.7%下降至2016年的2.9%。

“城镇土地面积增长向中西部地区、建制镇集中，用途结构持续向商服、工矿仓储用地倾斜。区域上向中西部地区偏移：2009年—2016年，中部、西部地区城镇土地增幅分别达到40.6%和41.9%，均明显高于全国总增幅。东部、东北部地区增幅较低，分别为19.4%、23.2%。层级上向建制镇集中：2009年—2016年，全国城市土地面积增幅为22.9%，低于建制镇增幅13.6个百分点。用途上向商服、工矿仓储用地倾斜：2009年—2016年，全国城镇各类土地中，商服用地和工矿仓储用地增幅最大，分别增长了51.7%和46.3%，大大超过全国总增幅。”姜栋如是说。

城镇住宅用地增幅与全国城镇土地增幅基本接近，增长向中西部地区、中小城市偏移。2009年—2016年，全国城镇住宅用地面积累计增幅为31.6%，年均增长4.0%，与全国城镇土地增幅基本接近。2009年—2016年，中、西部地区的城镇住宅用地年均增幅介于5%、6%之间，均大于东部、东北部地区的年均增幅。对于不同规模城市，2009年—2016年，其住宅用地的年均增幅由高到低依次为小城市、中等城市、大城市、特大城市及超大城市。

城镇工矿仓储用地、商服用地产出效益不断提高，商服用地产出效益的增长速度逐步超过工矿仓储用地产出效益的增长速度，区域上呈现由西到东，由内陆到沿海递增的规律。2016年，工矿仓储用地产出效益为655.1万元/公顷，较2009年累计提升48.6%；商服用地产出效益为5419.5万元/公顷，较2009年累计提升68.4%。2009年—2016年，工矿仓储用地产出效益的增长速度整体呈下降趋势，而商服用地产出效益整体增长比较平稳，从2012年起，年度增幅超过工矿仓储用地产出效益年度增幅，平均值维持在7%左右。

姜栋指出，2016年，商服用地产出效益由高到低依次为东部、东北部、中部、西部，东部地区的商服用地产出效益为西部的2.7倍。工矿仓储用地产出效益由高到低依次为东部、中部、西部、东北部，东部地区的工矿仓储用地产出效益为东北部的2.6倍。（朱江）

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