保健品公司“日本生命”破产 曾把传销送到中国

12月26日，以传销方式贩卖磁石治疗器和床垫，而恶名昭彰于日本的保健品公司“日本生命”宣告破产。该公司被指专门欺骗老年人，利用“高科技保健产品”敛财，负债额达2405亿日元（约合118亿元人民币），受骗者数以千计。
“日本生命”到底是个怎么样的公司？它又是如何欺骗日本老年人的呢？原来，该公司用的就是中国常见的“传销骗局”，更令人感到不可思议的是，中国的传销竟然是这家公司给“偷渡”到中国的。
为何破产
负债额达118亿元
银行关闭账户无法周转资金
日本专门提供公司破产信息的智库东京商工研究机构26日说，以直销方式贩卖磁石治疗器和床垫，而恶名昭彰于日本的“日本生命”公司负债额达2405亿日元（约合118亿元人民币），因银行关闭其往来账户而无法周转资金，最终宣告破产。
据悉，在日本，若同一家公司在六个月内开出两张不能兑现的支票，则银行会停止与该公司的交易，关闭其往来账户。对日本公司来说，失去往来账户就意味着破产。
报道称，“日本生命”公司的负债额在所有类似“骗子公司”中排名第二位，排名第一位的是一家养牛场连锁企业，2011年宣告破产，共计负债4300亿日元（约合248亿元人民币）。
日本消费者保护机构称，“日本生命”公司在2016年就负债338亿日元，但却若无其事地继续和消费者签约，甚至派数人前往“关心”试图解约的消费者，手法相当恶劣，估计共从消费者手上得到大约1700亿日元。
其实，“日本生命”公司的敛财行为早已引起日本消费者权益保护部门的注意。过去一年来，日本消费者厅曾于2016年12月、2017年3月、11月、12月4次要求“日本生命”公司暂停部分业务。
据东京工商调查，爱知县的律师组成了受害者对策辩护团，于12月20日因涉嫌欺诈起诉“日本生命”公司。
如何行骗
“认购分红”的传销骗局
谎称每年可获得6%的收益
据“日本生命”公司官方网站显示，该公司成立44年，总部设在东京都千代田区，是一家替代医疗设备制造公司。公司根据“从根本上解决身体烦恼”的创业理念，倾注心血开发100种以上的替代医疗商品。主营各类“高科技”保健产品，包括家用磁性治疗仪、床垫、枕头、被子以及腰封、手套和袜子等，门店遍布日本各主要城市。
据日本NHK电视台报道，“日本生命”公司采用“认购分红”的传销骗局来欺骗老年人。遇到老年顾客时，各门店的店员不仅鼓励对方购买保健产品自己使用，还诱骗他们掏出积蓄“认购”，购买保健产品通过该公司租赁给他人使用。
“日本生命”公司向这些“借主”承诺，通过购买保健品租赁给他人，每年可获得6%的收益。这一数字远高于日本银行利率，吸引了不少老年人。
该公司文件显示，截至今年10月，已有6855人与公司签订“借主”合同，累计支付1714亿日元（约合99亿元人民币）。
受骗者
75%的年龄超过70岁
店员请她们泡温泉联络感情
报道称，“日本生命”公司的受骗者多为老年人，其中约75%的年龄超过70岁。从性别来看，多数受骗者为女性。
在得知“日本生命”公司宣布破产后，很多受害者来到涉事门店门口，但门店都是大门紧闭。报道称，“日本生命”公司社长山口裕美12月15日以身体不适为由辞职。该公司门店从22日开始陆续关闭，所有门店电话25日都无法拨通。
一名日本受害者讲述称，大约2年前，她在朋友的劝说下去了“日本生命”公司的门店，体验了磁性保健床垫。当时，在门店的几名老年顾客都说，“用了床垫后腰不酸也不疼了，如果认购出租的话，比存款利率要好很多”。在多名店员和顾客的劝说下，她也认购了几个床垫。之后，店员还不时地请她们去按摩、泡温泉和看表演，联络感情。
两年下来，这位受害者买床垫共计支付200万日元，“那是我所有的养老金，都没了”。
日本传销
引发“直播命案”
传销规模一度排名世界第一
上个世纪70年代末，传销开始在日本兴起。当时，日本积累了不少外汇储备，导致国内通货膨胀。日本民众手中积攒了不少钱，却找不到投资的途径：想在国内储蓄，发现利率太低，跟不上通货膨胀的水平，手中的钱不停贬值。
这时，日本人永野一郎开始了他的“传销骗局”。永野一郎成立丰田商事公司，宣称以极高的利率吸收资本，帮助客户炒黄金、炒钻石，后来黄金钻石维持不下去了，又炒高尔夫俱乐部球票等，并且建立了上百家公司，甚至开办了14家海外分支机构，目的就是让人们摸不清楚资金是怎么流动的，利润来自哪里，但真正的获利方式和传销一样——靠下家交的钱养上家。
1985年，丰田商事公司宣布破产。当年6月18日，永野一郎在出门开记者招待会时，当着30多名记者的面在镜头前被愤怒的受骗者刺杀，鲜血淋漓的镜头通过摄像机直播了出去。这就是在日本轰动一时的“丰田商事会长遇刺案”。而丰田商事诈骗案至今仍有1000多亿日元资金去向不明，数万个家庭因此破产。
永野一郎的“直播命案”并未阻止日本的传销行业发展。上个世纪90年代，网络又为日本传销业发展提供新“机遇”，在日本兴起“金字塔传销”非法公司，日本传销规模在当时排名世界第一。
1988年，针对日本的传销行为，日本政府重新修订了包括债券和有价证券在内的《无限连锁会防止法修正案》。直至今日，这一直是日本处罚非法传销的主要法律依据。作为职业劝诱他人加入无限连锁会者，处1年以下有期徒刑或30万日元以下罚金。
日本生命
将传销“偷渡”到中国
以高于日本3倍的价格卖床垫
报道称，最早将传销带入中国的就是宣布破产的这家“日本生命”公司。
上个世纪80年代末，“日本生命”公司“偷渡”进入中国深圳。那时，深圳刚刚改革开放不久，“日本生命”公司在没有取得任何官方经营许可的情况下，借助传销的模式和深圳开发的好时机，迅速将其产品磁性保健床垫推广到了整个广东，传销才在中国“发芽”。
“日本生命”公司在深圳销售磁性保健床垫，以高于日本市场3倍的价格用传销方式销售，却在短时间内取得惊人的发展，入会者遍及大江南北。传销的“多层次收入”吸引了无数中国民众。因此，“日本生命”成为第一家在中国大陆以传销方式销售商品的公司。
1993年，经过几年的传销发展，“日本生命”公司正式进军中国，在深圳成立中日合资公司“日宝来福”，从日本运进原材料，在深圳生产加工，以高达1万~2万元的价格销售磁性保健床垫。为迅速建立起传销网络，“日宝来福”盯上了中国在校大学生。那时候要想加入“日宝来福”的传销网络，必须用1.5万元买1张实际价值仅3000元的“日宝来福”床垫。在发财梦的诱惑下，一些大学生甚至借高利贷来参与传销。仅过了1年，“日宝来福”在中国不仅有了分公司，传销商也发展到3万多人。1996年和1997年，传销在国内疯狂发展时，“日宝来福”月营业额达10亿元，一个高层传销商一个月就能从下线的业绩分红中拿到200多万元。
“日宝来福”的迅猛发展让广东商人看到传销的诱人前景，于是，许多传销公司如春笋般发展起来。1997年4月，中国发出“禁传令”，禁止一切传销活动。和所有传销公司一样，“日宝来福”从此一落千丈，日本负责人携款潜逃，传销网络瘫痪。
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