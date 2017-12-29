大雪节气已过，雪虽爽约，户外气温却已接近零下20摄氏度。

12月12日下午4点多，来自哈尔滨的投资商张洪河下了高铁，急匆匆来到位于沈阳铁西开发区中德高端装备制造产业园内的厂房，察看正在组装的设备。

成为宝马（中国）服务有限公司的供应商之后，张洪河在沈阳注册了大众友邦涂装科技有限公司。“6月末注册，9月建设，10月安装设备，元旦过后就要开工。这个行业对环保要求很高，3个月就开工，以往不可想象。”

“落实党的十九大报告提出的‘激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体投身创新创业’要求，我觉得很重要的一条，是大力降低实体经济成本，降低制度性交易成本，加大对乱收费的查处和整治力度，营造良好的营商环境。”张洪河感慨，这次办厂的过程，缴纳的费用不到1000元，“做生意办企业20年了，心里从来没有这么热乎过。”

那些年经历的“糟心”事

40多岁的张洪河，个头不高，声若洪钟，经营着东北地区规模很大的涂装企业。涂装是汽车制造过程中的四大流程之一，简而言之就是给汽车各种零部件喷漆，因为有一定污染性，环保要求很高。

今年3月，张洪河的企业成为宝马（中国）服务有限公司涂装供应商。

宝马的生产基地，一个位于沈阳铁西，一个位于沈阳大东区。张洪河最终决定将企业落户宝马铁西工厂所在的铁西开发区。

多年的办企业经历，让张洪河对那些所谓的潜规则一清二楚，用他自己的话说，“从来也不差事儿。”

“以前企业有什么事儿，需要跑县里盖章，具体经办人员就说得找局长签字。局长在哪？生病了，在家休息……”张洪河给记者描绘跑审批经历，“那得去看看啊。看就不能空着手。包个信封，薄了，局长脸一沉，家里也不是办公地方啊，等过几天上班吧；厚度够了，字一签，‘这点小事，还要往家里跑’。”

另一次，有个审批事项，张洪河打算不惯对方“毛病”，就让企业办事人员规规矩矩去跑，审批人员翻几页就打发出来，“这儿不行，回去改！”改回来再翻几页，“这也不行，回去改好！”工作人员忍不住问，“能不能一次看完，指出来，我们集中改。”“前边不改，后边咋看？”审批人员眼珠子一瞪。最后，一个审批事项，办事人员生生跑了17次！

跑审批，手续繁琐、费用多，一直广受诟病。张洪河心里也有笔账。“以前，一个小企业，环评、能评等正常各种手续收费，至少20万，还不算打点各路‘神仙’花的。收费不低，周期还长。”

作为涂装企业，环境影响评价是公司开工前的一项重要手续。按照预期，这项手续一年能办完就算时间短的了，其间企业要自己花钱找第三方机构。虽然对自身企业的环保水平有信心，但涉及利益的地方不免还要小心打点，不然钱花了，时间过了，最后结果却可能是受卡受气，企业开不了工。

“开发区尤其是中德产业园，有很多优惠政策，比如‘零收费’什么的。但营商环境怎么样，之前我心里也没有底。”这次跑审批建厂，张洪河有充分的心理准备，“办企业本身就难，这次投资，环保审查严格，又人生地不熟，肯定是难上加难。”

接踵而至的意外之喜

“没想到，园区会有专人为企业包办相关手续，我们一次腿也没跑过。招商局指定专人上门，需要准备什么材料，办事程序咋进行，讲得清清楚楚。”在中德产业园的这次投资经历，让张洪河深感意外。

最初拿到一张“零收费”审核表时，张洪河有点不大相信。在申请事项一栏填完了“环境影响评价”，他专门交代企业办事人员，“给政府领导说，只要正常批下来，这笔钱，应该企业出，企业办事不怕花钱，咱也愿意掏这笔钱。时间成本节省下来，我们早点开工，才能早点赚钱。”

新注册企业手续繁琐，创业者面临的困难，铁西开发区早就想到了。针对人们吐槽的环评、能源消耗评价、抗震设计评价等中介服务收费贵、时间长、不透明，铁西区推出了区域集中审批、政府购买中介服务，提高了效率，降低了价格，实现了“零收费”。

张洪河估算了一下，原本需要企业自掏腰包的近15万元环境影响评价费用，现在由政府通过购买服务的方式支付，再加上减免的各类行政事业性收费、能源评价等中介服务费、城市基础设施配套费，至少节省了20万元。

“最重要的是，3个月就能开工建设，时间成本比过去节省不少！”

企业在园区租赁了8600平方米厂房，享受开发区每平方米10元的房租补贴，一年共补贴100万元左右，补贴3年，相当于政府掏了一半的房租。

入驻了，眼看要开工，又遇到了麻烦事。由于园区新增两家用电大户企业，产业园用电超出容量，企业用电成了大问题。问题反映到区政府，今年7月，铁西区区长董峰带队来到企业，一坐就是近两个小时。摸清情况之后，政府出资1000多万元解决了问题。

11月底，张洪河参加了一次特殊的“早餐会”，让他开了眼界。董峰请10位中小企业负责人吃早餐，每家企业遇到什么问题，敞开说。“我们企业现在招高层次人才遇到困难，没有宿舍，距离市区较远。”张洪河提出来。“现在区里在建中德人才公寓，企业高管技术骨干可以成本价购房。”中德产业园管委会常务副主任郭忠孝回答。

当过企业老总的董峰从2017年开始试行“早餐会”，每个星期抽一天早晨，分门别类请企业家座谈。对企业遇到的困难和问题，能解答的当场就解答，暂时解答不了的，记录后再作安排。今年以来，仅通过这个渠道，就解决项目建设中各类问题500余个。

让更多的“没想到”成为常态

“没想到”，是张洪河来沈阳铁西建厂这半年最多的感触。

以前，像制造业生产企业，从注册到开工涉及几十个部门，上百个公章，几十本资料，虽然企业尽心尽力准备，也难免有疏漏。一旦前置要件缺失，整个项目审批无法继续。

张洪河这次在沈阳没遇到中断办理流程的情况，“都是通知我们缺什么材料并给一定期限补办，整个办理流程继续进行。”

铁西区实行容缺审批原则，将以前要求的一次性提供完整申报材料分为主体必备要件及容缺后补要件，只要申请人提供的主体必备要件完整，填写《项目容缺受理承诺书》，窗口工作人员可先行受理。申请人在承诺时间内补充材料，经审核无误后即时领取证照。

沈阳的污水排放标准是三级，张洪河的企业已达到二级排放标准。今年建厂过程中，供应商建议直接做到一级排放标准，这意味着排放的水可以循环使用。虽然会增加投入，但考虑到绿色生产日益成为企业未来发展的竞争力和循环使用的长期成本节约，张洪河决定就按一级排放标准来建。“政府帮我们省下的钱更要花在刀刃上，不仅是为企业自身发展，也是响应十九大号召，为建设美丽中国贡献力量。”

依托沈阳产业优势，有了宝马一级供应商这块招牌，张洪河的公司还未投产，就陆续有其他大品牌汽车企业找上门来合作。

张洪河已经有了新的打算。“铁西这个企业明年开工，预计当年产值就能过亿元。我还准备在大东区再投资一家工厂，为宝马配套。”

“习近平总书记强调过，‘要树立放水养鱼意识，在降低垄断性行业价格和收费方面下更大功夫，尽一切努力把企业负担降下来。’有了这句话，咱就敢放手把企业做大做强。”张洪河信心满满。

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 16 版）

(责编：王仁宏、曹昆)