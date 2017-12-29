“飞慕”是怎样起飞的

如厕一次，常规洁具要冲水3至6升，运用静态发泡技术的洁具要耗多少水？
“小便100毫升，大便2至3升水。”江苏飞慕生物科技有限公司董事长史春龙张口便来。
这项节水技术，却差点胎死腹中。
“能起死回生，关键是及时拿到了银行贷款。”党的十九大报告关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述，史春龙细细品味了很多遍。“落实好金融支持实体经济相关政策，增强金融服务实体经济能力，让各种资源要素真正服务实体经济，企业才能更好发展，国家才能更加富强。”
300万买房钱两年“烧”光
企业上市，当上高管，几年前，史春龙任职的企业给他许下承诺。没承想，企业倒闭了，美梦破灭。
作为南京农业大学微生物学的博士，“技术男”史春龙面前有两条路：一是再就业，二是自主创业。因为对历时5年研发的节水技术有信心，史春龙选了后者。
最发愁的是钱，贷不到款，史春龙只好自筹。“下岗的时候，我和老婆结婚6年了，手上有300万元买房款。软磨硬泡，老婆最终同意给我当启动资金。”
史春龙带着7个人，走上了创业路。为让技术落地，他在广东潮州建了一个陶瓷厂，可销售情况并不乐观。“家居类的马桶，垄断性很强，因为消费者都认品牌。我们规模小、成本高，价格不便宜，自然卖不动。”
公司逐渐入不敷出，几个月发不出工资。因为加不起油，团队成员上下班都不敢开车。2014年底，史春龙遇到了最大的难关。“没地方弄钱，但又不能让跟着我干的人没钱过年。找老婆、爸妈、岳父母要了50万元，才给员工发了工资。”
过完年，史春龙的队伍只剩下4人。
金融活水浇灌创业花开
移师江阴，改变了史春龙的命运。
因为史春龙的博士身份，江苏飞慕被江阴市作为人才引进项目，获得了免费使用的办公场所。在江阴市的创业大赛上，江苏飞慕获得一等奖，现场拿到了江阴银行发放的30万元无息贷款。
“这笔钱真是‘救命钱’，让我能给员工发工资，做研发。”史春龙说，公司的产品也熬过了测试的阶段。
对史春龙这样的创业者，江阴还开辟了特别的融资渠道。
“我们为这一类创业企业提供中小微企业信贷风险补偿资金池贷款，好处是企业凭信用贷款，不需要抵押物，而且两年免息。”江阴银行行长任素惠介绍，资金池由市级财政出资设立。
江苏飞慕的银行授信额度从300万元提高到500万元，销售收入从几十万元增长到1000万元，办公场所也升级为2000多平方米的小楼，产品被不少景区、五星级酒店采购。
江阴步行街的老厕所曾经是周边商户的“眼中钉”：开窗，周边商户投诉；不开窗，气味实在难闻。2017年4月，江阴市公共事业管理局决定采用江苏飞慕的产品，既节水又除味。市公共事业管理局的统计数据显示：2016年6月，该公厕水费1455.22元；2017年6月，水费仅252.56元，同比节约82.6%。
从濒临破产到渐入佳境，史春龙的梦想逐渐开花结果。
不只江苏飞慕，还有427家创业企业也从江阴银行拿到了资金池贷款。
“这些年，中央一直强调金融不能脱实向虚。江阴26家金融机构，在信贷投放缩紧的情况下，投向实体经济的贷款一直在增加。”江阴市副市长赵强说。
2017年，江阴新增5家A股上市的公司，总数达47家。
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