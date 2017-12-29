互联网与传统制造深度融合  一家“淘工厂”的逆袭

一家缩在犄角旮旯、三四十人的小工厂，制作的服饰竟然登上了法国戛纳电影节秀场！

服装设计师王潜，广东虎门喜艺服饰的小老板冯江，联手将其变成了现实。

“虽然是‘给他人做嫁衣裳’，但毕竟衣服出自我们的手。”说起这事，冯江感到自豪。12月11日，王潜又专程到虎门镇，和冯江商讨明年的新款服饰。

党的十九大报告提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。通过链接传统制造工厂与网店，虎门服装产业正跳出大批量、少款式、低质低价竞争困境，向优质、高端、个性蜕变。

网店链厂，再无淡旺季

把冯江和王潜连接在一起的，是阿里巴巴2013年上线的“淘工厂”——将淘宝商家的生产需求如订单件数、工期等，与工厂有能力接单的产品类型、剩余产量等信息同时发布在网络平台，供需双方双向选择。接到加入“淘工厂”的邀请电话，冯江满腹狐疑，“这东西咱没干过呀，会不会是拿我们做‘小白鼠’？”

“咱们还有选择吗？”妻子一句话，让冯江张口结舌。

从练摊儿干起，冯江已在服装行业打拼十几年。在有“服装名镇”之誉的广东东莞市虎门镇，“冯江们”自发成市、顺势建厂，政府因势利导，促成了规模庞大的产业集群、配套完善的产业链条和成熟发达的市场体系。电商兴起后，虎门服装产业迎来一次飞跃。2016年销售额超900亿元，其中网上销售额就占385亿元。冯江2009年起在网上做服装批发，生意红火，为解决货源问题还攒了一个十来人的小工厂。

然而风云突变，服装市场遇冷，冯江不仅赔掉了之前赚的钱，还欠下一两百万元债务。“那时候再没转机，喜艺服饰就要关门了，我是把‘淘工厂’当成‘救命稻草’抓的。”

报名、验厂……2014年1月，喜艺服饰在“淘工厂”上线。很快，第一个客户便找上门来。

传统的服装制造，设计、打版最耗成本，而同款式、大批量接单能节约成本，因此成为多数服装制造企业的常规经营模式。而这个客户不一样，“一口气订了60多个款式，衬衫、裤子、裙子全品类，什么都有，但风格独特、设计别致，每款只做50件。”

二次开发、修改设计、对接版型……忙了两个多月，货终于齐活。这笔订单，给半死不活的工厂带来了170万元收入。

冯江从此喜欢上了“淘工厂”，这几年再没接过大单，一个款式100件的订单都已少见。“这比做大单操心，但更有意思。生产、销售对接，响应市场更加快速、灵敏，生产再无淡旺季之分。”

产品升级，小单质更高

去年，一家陶瓷厂为了推广新花型的瓷砖，想把瓷砖花型印在晚礼服上，让模特穿在身上走秀。40件晚礼服，一款一件，找了好多工厂，没人愿接。

喜艺接了。冯江对布料、辅材精挑细选，6个车版工加班加点、精工细作，10天后顺利交货。一件2000元，和冯江过去在网上批发的那些廉价服装相比，简直是天壤之别。

随着人们消费水平的提升，服装电商也在不断升级，从“图便宜”转向“挑品质”。冯江也咂摸出些味道：“这两年，网店要的东西，一是款式更新更快，先来200件，卖得好，翻单，再来200件；卖不动，马上下。二是品质要求更高，设计要有风格、个性化、有品位，你这个店才有黏性，才有回头客。”

电商需求升级，供应链的短板越来越明显，质优价实的供货商难找。为破解这个痛点而生的“淘工厂”，链接网店与工厂，解决找工厂难、试单难、翻单难、新款开发难的问题。

“不提高品质，还按以往那么干，肯定干不长。”冯江有过教训。有一批裤子，因为印花厂供的料不符合要求，冯江忍痛压下160多件没有出货，亏了1万多元。之后，即便再小的单，他都不敢在品质上打一点马虎眼。

“小批量不难，难的是做出满足客户品质要求的产品。”和王潜合作，冯江更是谨小慎微。“别看我们是小厂，120米至160米长、精棉缎面的衬衣布，虎门行内公认不超过30个疵点，我们超过10个疵点就不要；每批料进来，都要用各种洗涤液去泡，看会不会掉色、互染，还要接受拉力、磨损、缩水测试……”

像喜艺一样的服装服饰类企业“淘工厂”，虎门镇已有1000多家。主动适应供给侧需求变化，推进互联网与传统服装制造的深度融合，让虎门逐渐成为国内电商服装生产的高吸附力地区之一。

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 16 版）

(责编：王仁宏、赵爽)