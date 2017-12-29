国产乳制品，能放心喝了吗？（消费连线）

曾几何时，到香港大包小包采购奶粉，是很多年轻父母的“无奈之举”。由于标准严苛，香港乳制品被贴上安全的标签。也正因为此，国内乳企不仅把登陆香港作为“走出去”的重要一步，也看成是产品品质的“试金石”。

12月初，光明乳业宣布，旗下的标杆产品“莫斯利安常温酸奶”正式在香港上市，成为又一款成功进入香港市场的国产乳制品。如今，国内消费者的“奶瓶”是否真可以和香港媲美了？国产乳制品，能放心买了吗？

国产乳品正逐渐赢得口碑

“超市里的奶制品货架，比几年前丰富太多了。”在北京市朝阳区大望路一家高端超市，正在选购酸奶的附近居民李慧丽说，从口味看，既有原味的也有炭烧风味的还有添加各种果蔬的；从保存方式看，有低温酸奶也有更方便携带的常温酸奶；从产地看，有国产酸奶也有从希腊、瑞士进口的酸奶。

选购时，会更青睐进口产品吗？“前几年有这个心态，这两年反而不会了。”李慧丽说，国产乳制品的品质在不断提升，买过很多次国产牛奶和酸奶，口感和进口货差别不大。

李慧丽的感受并非没有依据。监测数据显示，2016年全国生鲜乳抽检合格率达99.8%。三聚氰胺等重点监控违禁添加物抽检合格率连续8年保持100%。婴幼儿配方乳粉抽检合格率达99.1%，即使与乳业发达国家相比，也达到了很高水平。

这一部分得益于国内监管进一步完善。我国公布了生乳等66项新标准，全面开展奶站清理整顿，并对乳制品及婴幼儿配方乳粉企业生产许可条件进行重新审核，淘汰了一批奶源无保障、生产技术落后的企业。

在政策引导下，企业的生产流程和工艺不断优化，慢慢赢得口碑。享受着“喷淋”、计步器随时监测运动量、听着轻音乐……在上海光明乳业荷斯坦金山牧场，奶牛们的生活条件堪称“优越”。事实上，类似的奶牛科学养殖，已成为中国不少大型乳企的标配，为保障产品品质打下了坚实基础。

满足“舌尖”还要多花点心思

当前，国内乳制品市场前景十分可观。数据显示，到2016年底，我国奶类产量已居世界第三，乳制品消费市场稳步扩大，但我国人均乳制品折合生鲜乳消费量为36.1千克，约为世界平均水平的1/3，还有很大的增长空间。

更好满足消费者“口味”，国内乳企还要多花点心思。

李慧丽说，每次到欧美等国家旅游，都喜欢到超市里逛逛。相比之下，国外超市乳制品的品种和口味更丰富。“希望咱们自己的乳企能再加把劲。”

从生产工艺看，优质的新鲜奶一定来自“家门口”。目前，大多数国家除会进口奶酪等干制品外，鲜奶消费的奶源大部分是由自己国内提供的。进口不一定等同于优质，相反，由于长途运输，进口液态奶的口感会受到不小的影响。

光明乳业公共事务总监贲敏说，乳企必须坚持高品质和高标准，才能更好地发掘消费新需求，做好产品创新，为人们提供更多样、合口味的选择，守护好老百姓的“舌尖”。在做好国内市场的同时，中国乳企还要加快品牌国际化，参与国际竞争，让更多人享受到中国企业的优质产品和服务。

《 人民日报 》（ 2017年12月29日 17 版）

(责编：王仁宏、曹昆)