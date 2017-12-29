高质量发展正扬帆：区域协调发展明确三大目标

中共十九大报告提出，实施区域协调发展战略。日前召开的中央经济工作会议，就实施区域协调发展战略，提出了更加具体、有针对性的内容，明确了三大目标，作出了全面部署。相关专家指出，区域不协调是新时代发展不平衡不充分的突出问题之一。作为明年8项重点工作之一，本次中央经济工作会议对实施区域协调发展战略的部署，紧紧围绕着推动高质量发展，坚持以人民为中心，力争推动区域经济发展形成新格局。

明确含义坚持以人为本

“过去对区域协调发展的认识存在一定偏差，认为区域协调发展就是要缩小区域之间、地方之间GDP总量、增长速度的差距。我国幅员辽阔，不同地区的自然条件差异很大，增长速度和GDP不可能都一样，收入水平也不可能都一样。各地区应该根据不同区域的主体功能定位来发展，这样才能在空间格局上推动实现高质量的发展。”中央财经领导小组办公室副主任杨伟民日前说。

杨伟民指出，中央经济工作会议对新时代下区域协调发展的基本含义进行了明确：实现基本公共服务均等化，基础设施通达程度比较均衡，人民生活水平大体相当。

“上述三大目标为今后区域协调发展指明了方向。区域协调发展首先需要紧扣‘人’这一核心，坚持以人民为中心，人民生活水平大体相当应成为基本标准。同时，基本公共服务、基础设施通达程度都与民生、经济社会发展密切相关，也应成为实施区域协调发展战略的重要目标。要把推动基础设施均衡发展放在重要位置，不断完善基础设施网络。在公共教育、医疗卫生及社会服务等方面，要加快解决地区间的不均衡问题，努力实现基本公共服务均等化这一目标。”中国社科院农村发展研究所所长魏后凯在接受本报记者采访时说。

拓展空间密切板块联系

“相比于以往，本次会议在部署西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略时，在东部率先部分加上了‘推动高质量发展’的要求。这是一种实事求是的做法，也意味着在未来的发展过程中，东部率先将会更强调高质量发展。”浙江大学区域与城市经济发展研究中心教授陈建军说。

魏后凯指出，在四大板块基础上，会议对明年京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略作出了具体部署。而推动四大板块与三大战略相结合，是实现区域全面协调可持续发展的重大举措，将产生多重效应，能打通板块之间的联系，激发区域发展的内生活力，推动形成一批新的增长点、增长极和经济轴带，由此拓展经济发展新空间。

其中，以长江经济带发展为例。长江经济带横跨东中西三大区域，具有独特优势，生态地位重要，发展潜力巨大，其面积约占全国的21%，人口和经济总量均超过全国的40%。中国城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎表示，长江经济带有效地沟通了九省二市，它有效地把经济发展和生态环境平衡起来，解决了发展中的瓶颈，对未来该地区可持续健康发展意义重大。

协调联动全面提高质量

“就一定空间尺度而言，区域协调发展问题实际上就是城市群的健康发展问题，要通过城市群的健康发展来促进区域协调发展。提高城市群的质量，重点是推进大中小城市网络化建设，增强对农业转移人口的吸引力和承载力，加快户籍制度改革落地步伐。”杨伟民表示。

国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，城市群是中国经济发展的重要增长极，也是最具创新活力的板块。要强化大城市对中小城市的辐射和带动作用，逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。完善城市群协调机制，推动城市间产业分工、基础设施、生态保护、环境治理等协调联动，促进形成大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。同时，农业转移人口市民化是推进新型城镇化的关键，今后一个时期要加快农业转移人口市民化，要深化户籍制度改革，降低落户门槛，拓宽落户通道。

“中央经济工作会议关于区域协调发展的部署，内容比以往更加全面，勾勒出了建设现代化经济体系所要求的区域协调发展框架。”冯奎说，围绕着推动高质量发展，三大战略、四大板块及四类需要支持的地区重点发展，同时，科学规划粤港澳大湾区建设，提高城市群质量，引导特色小镇健康发展，区域发展协调性不断提升。这样的部署既最大限度覆盖了全国所有区域，又能够做到有序有节奏有效率地发展。

(责编：李栋、赵爽)