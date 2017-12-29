高质量发展正扬帆：区域协调发展明确三大目标

中共十九大报告提出，实施区域协调发展战略。日前召开的中央经济工作会议，就实施区域协调发展战略，提出了更加具体、有针对性的内容，明确了三大目标，作出了全面部署。相关专家指出，区域不协调是新时代发展不平衡不充分的突出问题之一。作为明年8项重点工作之一，本次中央经济工作会议对实施区域协调发展战略的部署，紧紧围绕着推动高质量发展，坚持以人民为中心，力争推动区域经济发展形成新格局。
明确含义坚持以人为本
“过去对区域协调发展的认识存在一定偏差，认为区域协调发展就是要缩小区域之间、地方之间GDP总量、增长速度的差距。我国幅员辽阔，不同地区的自然条件差异很大，增长速度和GDP不可能都一样，收入水平也不可能都一样。各地区应该根据不同区域的主体功能定位来发展，这样才能在空间格局上推动实现高质量的发展。”中央财经领导小组办公室副主任杨伟民日前说。
杨伟民指出，中央经济工作会议对新时代下区域协调发展的基本含义进行了明确：实现基本公共服务均等化，基础设施通达程度比较均衡，人民生活水平大体相当。
“上述三大目标为今后区域协调发展指明了方向。区域协调发展首先需要紧扣‘人’这一核心，坚持以人民为中心，人民生活水平大体相当应成为基本标准。同时，基本公共服务、基础设施通达程度都与民生、经济社会发展密切相关，也应成为实施区域协调发展战略的重要目标。要把推动基础设施均衡发展放在重要位置，不断完善基础设施网络。在公共教育、医疗卫生及社会服务等方面，要加快解决地区间的不均衡问题，努力实现基本公共服务均等化这一目标。”中国社科院农村发展研究所所长魏后凯在接受本报记者采访时说。
拓展空间密切板块联系
“相比于以往，本次会议在部署西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略时，在东部率先部分加上了‘推动高质量发展’的要求。这是一种实事求是的做法，也意味着在未来的发展过程中，东部率先将会更强调高质量发展。”浙江大学区域与城市经济发展研究中心教授陈建军说。
魏后凯指出，在四大板块基础上，会议对明年京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略作出了具体部署。而推动四大板块与三大战略相结合，是实现区域全面协调可持续发展的重大举措，将产生多重效应，能打通板块之间的联系，激发区域发展的内生活力，推动形成一批新的增长点、增长极和经济轴带，由此拓展经济发展新空间。
其中，以长江经济带发展为例。长江经济带横跨东中西三大区域，具有独特优势，生态地位重要，发展潜力巨大，其面积约占全国的21%，人口和经济总量均超过全国的40%。中国城市和小城镇改革发展中心学术委秘书长冯奎表示，长江经济带有效地沟通了九省二市，它有效地把经济发展和生态环境平衡起来，解决了发展中的瓶颈，对未来该地区可持续健康发展意义重大。
协调联动全面提高质量
“就一定空间尺度而言，区域协调发展问题实际上就是城市群的健康发展问题，要通过城市群的健康发展来促进区域协调发展。提高城市群的质量，重点是推进大中小城市网络化建设，增强对农业转移人口的吸引力和承载力，加快户籍制度改革落地步伐。”杨伟民表示。
国务院发展研究中心副主任王一鸣认为，城市群是中国经济发展的重要增长极，也是最具创新活力的板块。要强化大城市对中小城市的辐射和带动作用，逐步形成横向错位发展、纵向分工协作的发展格局。完善城市群协调机制，推动城市间产业分工、基础设施、生态保护、环境治理等协调联动，促进形成大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。同时，农业转移人口市民化是推进新型城镇化的关键，今后一个时期要加快农业转移人口市民化，要深化户籍制度改革，降低落户门槛，拓宽落户通道。
“中央经济工作会议关于区域协调发展的部署，内容比以往更加全面，勾勒出了建设现代化经济体系所要求的区域协调发展框架。”冯奎说，围绕着推动高质量发展，三大战略、四大板块及四类需要支持的地区重点发展，同时，科学规划粤港澳大湾区建设，提高城市群质量，引导特色小镇健康发展，区域发展协调性不断提升。这样的部署既最大限度覆盖了全国所有区域，又能够做到有序有节奏有效率地发展。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】