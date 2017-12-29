“网证+刷脸” 电子身份证让生活多些安心与便捷

“网证+刷脸”的模式即可认定身份，极大降低了身份信息泄露的风险。相信不久的未来，“猜猜我是谁”之类的诈骗电话也会因此而减少很多。
广州第一张“微信身份证网上应用凭证”12月25日签发，为线上、线下政务服务以及旅馆业登记、物流寄递等实名制应用场景，提供国家法定证件级身份认证服务。有了“网证”后，通过“网证＋刷脸”模式即可完成身份认证，无需再携带实体身份证和留存身份证复印件。（见12月27日《工人日报》）
科技改变生活，电子身份证若能普及，靠传统身份证验证的时代就将成为过去，极大方便人们生活。这种把数字身份加载在芯片中，以全新的在线身份信息来验证和使用的身份认证方式，将成为未来的发展趋势。
科技手段日新月异，很多人习惯了移动支付，无现金社会在很多城市成为现实，一部手机可以搞定吃穿住用行各个方面。但在“一机在手，天下我有”的时代，要证明身份仍需随身携带那张卡片，便显得有些跟不上时代发展。而且，身份证揣在身上，总担心遗失，甚至还存在被他人冒用的可能。因而，电子身份证的问世，适应了时代发展和民众需求，值得期待。
电子身份证在安全上可以给我们吃定心丸。据不完全统计，2016年我国通过不同渠道泄露的个人信息达65亿条次，平均每人的个人信息被泄露了5次，这是传统身份证及其复印件使用频次多、保管失当等原因导致的。如今，微信身份证通过“网证+刷脸”的模式即可认定身份，极大降低了身份信息泄露的风险。相信不久的未来，“猜猜我是谁”之类的诈骗电话也会因此而减少很多。
新事物要想发挥最大的正向价值，关键在于各个环节协同合作、无缝衔接。比如，公安等部门要加强同互联网公司、大数据公司的交流合作，充分利用互联网及大数据的优势，不仅在工作上实现各方共赢，还可以在便民和服务上再向前走一步。
对于新兴事物，或许有人抱着犹疑甚至抗拒的心理，迟迟不愿意接受，其实如果经过严谨的试点，证明了它的便捷性和安全性，完全可以大胆应用到各个领域。尤其是对于政府部门来说，新技术的运用，不仅可以提高工作效率，还可以降低劳动成本。
我国网民已超过7亿人，互联网普及率达51.7%，这为电子身份证从设想变成现实提供了基础。未来，千卡万卡汇集到一张手机卡，把麻烦简化成便捷，科技会带给我们更多惊喜。
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