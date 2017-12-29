无人零售、移动支付… 新业态催生中国经济增长新动能

回顾2017年，消费市场最热的词无疑是“升级”。从“买便宜的”到“买优质的”，从“吃得饱”到“吃得健康”，从“穿得暖”到“穿得时尚”……城乡居民消费正向个性化、多样化转变，更加注重产品质量安全，更加注重品质消费。
十九大报告提出，要完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。日前召开的中央经济工作会议对“增强消费对经济发展的基础性作用”进行了再次强调。
中国人民大学副校长、国家发展与战略研究院执行院长刘元春表示，增强消费对经济发展的基础性作用，要实施与消费相匹配的供给侧结构性改革，促进中高端消费品的供给和需求能力的释放。
“新消费”引领消费升级
无人零售、智能物流、移动支付……消费领域出现的一系列新业态，给消费者带来了全新的消费体验，也让人们看到了被“新零售”改变的“新消费”。
经济转型升级、收入水涨船高、科技创新给力，“新消费”惠及每一位消费者，也在助力消费升级。
2017年被业内称为“新零售”元年，从阿里的盒马鲜生、永辉超市的超级物种，到美团点评的掌鱼生鲜，再到京东打造的7Fresh，一年内，“新零售”的种种试验正逐步打破线上线下的界限，以便给消费者提供更好的消费体验。
消费升级在餐饮、住宿、出行、购物、旅游、娱乐等方面的成绩可圈可点。通过手机扫码骑共享单车，来到现代化的购物中心，在影院门口输入代码，自助取出早就订好的电影票。看完电影在手机上自助点餐、扫码自助买单。如果准备去外地，还可以通过手机订酒店、民宿……“新消费”已成为人们生活的常态。
京东数据研究院院长刘晖以今年“双十一”中的京东用户数据解读了如下几个消费升级趋势：从“囤货”到“挑好货”——消费者会关注价格，但更重视品牌品质；从“生活”到“享受”——国际品牌、提升品质的高端品备受青睐；农村消费者同样呈现出巨大的消费升级需求。
旅游消费也是今年消费市场的亮点之一。同程旅游10月发布的报告显示，品质游和深度游已成为我国消费者出境游、国内游的共同趋势。出境游消费者的关注热点正逐渐从“大路货”的热门景点和知名购物中心，向一些相对小众的景点和当地购物消费场所转移，以尽可能深度体验当地风土人情。
供给水平有待进一步提升
消费由需求与供给两端共同决定，如果供给端难以提供居民所需的优质产品与服务，即使居民存在扩张消费的欲望，也难以转化成居民消费的快速增长。
去年4月，李克强总理曾在国务院常务会议上指出，过去我们的工业体系是，先把生产设备定下来，然后“我生产什么你就买什么。”但现在人民群众消费需求越来越多样，对消费品质量、标准的要求也越来越高。制造业正在日益向定制化、个性化方向转型。
如今，步入青岛红领集团的西装大规模定制工厂，你会发现这里的电脑比缝纫设备多，不仅每个工位前都有一台识别终端，流水线的前端还设有数字化订单中心。这里的西装没有一件是重样的，它们是根据消费者的喜好制作的专属服装……
尽管我国消费升级态势明显，供给水平不断提高，但不容忽视的是，国内消费品标准和质量还难以满足人民群众日益增长的消费需求。消费品供给结构不尽合理，品牌市场竞争力不够强，消费环境有待改善，消费信心有待进一步提升等问题仍有待解决。
例如，近年来，在养老、教育、文化、医疗、健康等领域，国内消费需求快速增加，但市场上仍缺乏优质的产品和服务，抑制了国内消费需求的扩张，导致一些消费者通过“代购”“海淘”等方式大量购买国外产品或者服务。
消费升级行动计划即将启动
今年前三季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达到64.5%，比去年同期增长2.8个百分点。消费对经济增长的“稳定器”和“压舱石”作用日益凸显。
为进一步增强消费对经济发展的基础性作用，12月25日，商务部部长钟山在2017全国商务工作会议媒体吹风会上表示，明年将全面启动“消费升级行动计划”。消费升级行动计划将着力解决流通领域发展不平衡、不充分问题，在创新发展流通、完善消费供给、倡导绿色消费、优化消费环境等领域发力，加快推进消费升级。
“下一步，中高端消费需求将成为进一步催生经济增长的新动能。”中国人民大学国家发展与战略研究院副院长聂辉华说。
财政部中国财政科学研究院应用经济学博士后盘和林指出，让消费浪潮更高，还需要以消费者为核心。“说得更直接一点，就是强化消费者权益保护，加强管理净化营商和消费环境。如果不加强管理，不仅会危害消费者利益，也会损害好企业、好商品的利益，不利于消费增长。”
除了供给侧结构性改革发力，需求侧也仍有潜力可挖。交行金研中心的展望报告提出，要着力解决制约消费增长的一系列因素：一是目前国民收入分配方面，住户部门占比下降不利于消费增长；二是人口的老龄化；三是我国在养老、教育、医疗等社会保障制度方面的不健全。展望报告建议通过改革，促进收入分配更合理、更有序，进一步释放国内消费潜力。
刘元春也认为，应改善居民收入占比，让百姓钱袋更鼓；加强居民医疗等制度保障，让百姓花钱无忧。
本报记者 杨召奎
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