原标题：北京发出首张新能源车专用号牌 随机选号比例50选1

北京发出首张新能源车专用号牌

随机选号比例为“50选1” 已登记车主可自主选择是否换领新号牌

按照公安部推广新能源汽车专用号牌统一部署，本月28日北京市正式启用新能源车专用号牌。北京青年报记者了解到，新号牌启用后，对办理新能源汽车注册登记、转移登记的，将全部核发新号牌。对已登记的新能源汽车，按照“自愿换领”原则，车主可自主选择是否换领新的号牌。

北京发出首张“绿牌”

12月28日上午8点，刚买了新车的高先生来到京朝车管所，他前一天刚收到4S店新能源车换发号牌的通知，因为来得早，他排在了第一位。没想到，这次早起让他成为北京首位拿到新能源号牌的车主。

登记了号牌信息并确认无误后，高先生签字领走了属于自己的新能源“绿色”号牌：京AD08000。高先生说，他从今年4月开始参加新能源车辆摇号，10月份摇到了号，刚买了一辆北汽的新能源汽车。

高先生告诉北青报记者，他本身也从事汽车行业工作。“感觉新能源车是未来的发展趋势，加上政府扶持，用车成本低，还是很划算的。”他说，“我之前还一直担心自己买了新能源车，万一碰上尾号限行日被误拍了怎么办，新能源车牌一打眼就能看出来，我的担心也就不存在了。”

已挂普通号牌可“自愿换领”

北京市交管局车管所副所长王爱民告诉北青报记者 ，新号牌发放使用全国统一的选号系统，所有号牌号码统一监管、统一发放。北京市按照新能源号牌编排规则先投放纯数字号段号牌，上述资源使用完毕后再按照规则投放含有字母的号段号牌。

新号牌启用后，对新购置的新能源汽车，申领条件、办理地点、业务流程与申领普通汽车号牌相同。可现场进行计算机自动选取，也可以通过互联网交通安全综合服务管理平台预先选定号牌号码(可采取计算机自动选取或按照编码规则自行编排的方式确定号牌号码，再到公安交通管理部门办理注册登记)，辖区内转移登记的，需现场通过计算机随机选号，计算机随机选号实行“50选1”。

对已经领取普通汽车号牌的新能源汽车，车主可“自愿换领”新能源汽车号牌，也可继续使用原普通汽车号牌。但是，原普通汽车号牌丢失或损坏，公安交通管理部门将予换发新能源汽车专用号牌。

新能源号牌工本费仍是100元

为方便群众申领、安装新号牌，交管部门开通绿色通道，专门设置14处新能源号牌“自愿换领”办理点。另外，新能源汽车专用号牌工本费不变，仍执行现行国家规定的普通汽车号牌收费标准，每副号牌100元。

北青报记者了解到，无论是否换发新号牌，交管局的违法和事故系统都能对普通车和新能源车做出区分。同时为保证新号牌顺利使用，市新能源汽车联席会议办公室协调税收、保险、停车、公路通行等配套管理服务，做好了税费征收、保险购置、罚款缴纳、车辆检验、尾号限行等相关系统升级、制度调整等工作。

据了解，截至目前，北京新能源汽车达到15.3万辆，其中纯电动汽车15.1万余辆，插电式混合动力汽车1500辆。截至28日16时，本市现场办理新能源汽车业务920件，互联网办理自愿换领选取号牌4039副。

新能源车号牌增加一位数

28日上午9时，北青报记者在京朝车管所看到，这次发放的新能源专用号牌以绿色为底色，寓意电动、新能源，绿色圆圈中右侧为电插头图案，左侧彩色部分与英文字母“E”(Electric，电)相似。其中，小型新能源汽车专用号牌底色采用渐变绿色，大型新能源汽车专用号牌底色采用黄绿双拼色。

与普通汽车号牌相比，新能源汽车专用号牌号码增加一位，由5位升为6位，可有效避免与普通汽车号牌“重号”，有利于在车辆高速行驶时准确辨识。

新能源汽车专用号牌使用二维条码、防伪底纹暗记、激光图案等防伪技术，提高了防伪性能。

同时，为了更好地实施国家新能源汽车产业发展及差异化管理政策，新能源汽车专用号牌按照不同车辆类型实行分段管理。小型新能源汽车专用号牌的第一位先启用字母D、F(D代表纯电动新能源汽车，F代表非纯电动新能源汽车)，大型新能源汽车专用号牌的第六位先启用字母D、F(D代表纯电动新能源汽车，F代表非纯电动新能源汽车)。

释疑

专用号牌可在指定地点申领

新能源汽车专用号牌在哪些地方可以申领？北青报记者了解到，北京市可办理新车注册的检测场、车管站、4S店发牌服务点均可办理新能源汽车注册登记。同时，可办理转移登记的车管分所、二手车交易市场均可办理新能源汽车转移登记。

另外，北青报记者了解到，“自愿换领”新能源车牌的车主，可前往13家新车检测场以及北京北辰亚运村汽车交易市场中心等地点办理。其中，盛华检测场、岳各庄检测场、京顺检测场、良乡检测场可现场制作号牌，其余办理点采取号牌邮寄或自取方式领取新能源汽车号牌。

机动车所有人或代理人需驾驶机动车并携带机动车所有人身份证明、机动车行驶证、机动车登记证书等资料办理自愿换发号牌业务。

新能源汽车是否受尾号限行影响？根据北京市人民政府关于实施工作日高峰时段区域限行交通管理措施的通告，目前只有本市纯电动小客车不受尾号限行措施限制，其他新能源汽车受尾号限行措施限制。

发现

新能源车牌可选择范围超过普通车牌

北青报记者了解到，新号牌启用后，车主申领新能源汽车号牌，申领条件、办理地点等与申领普通汽车号牌相同。北京市新能源汽车车牌的计算机随机选号比例为“50选1”，而普通汽车的随机选号比例为“20选1”。

因为新能源绿色车牌刚刚开始发放，加之车主的可选择范围超过普通车牌，车主选中“吉祥号”或者“豹子号”的比例也大大增加。市民李先生今年10月份刚刚放弃了普通车牌的摇号资格，改成了排新能源车牌号，他告诉北青报记者，自己感觉新能源汽车才是未来的趋势，而且排号相对容易，因此做出了新的选择。

“按照计划我明年就能排上号，28日知道了新能源绿色号牌的选号规则，感觉自己未来又多了一个‘福利’，虽然我不迷信‘吉祥号’会带来幸运之类的说法，但是一个简洁清晰的号牌毕竟会好记一些，看上去也比较舒服，我现在就打算用孩子和爱人的生日来编我的新能源号牌，而如果是普通号牌，这个数字组合可能早就被选走了。”李先生说。

(责编：蒋琪、李栋)