原标题：揭秘“电子身份证”：怎么用？好用不？安全吗？

新华社武汉12月28日电(记者冯国栋)基于公安部“互联网＋可信身份认证”平台开发的多个版本的“电子身份证”，今年已在多地先行先试，引发网民对“无证闯天涯”“一部手机走天下”的期盼。作为首批试点城市，武汉已将电子身份证应用到百姓出门办事、赛事安保、网吧上网等多种生活场景。一年间，电子身份证给这里的百姓生活带来怎样的变化？

办政务、上网吧、处违章，“无证”也行

12月27日，在武汉“市民之家”治安窗口，前来办事的大学生小文发现自己忘带身份证了。她没有急于回去取，而是在现场工作人员的提示下，下载了一款名为“证照卡包”的手机APP。

输入姓名、身份证号和手机等信息后，她用手机“刷脸”采集生物特征，随后各种公安证照信息在后台自动关联，传输到内网审批系统。没有出示任何身份证明，小文顺利办好了业务。

在武汉市公安交管局，市民通过手机刷脸认证即可确认身份，以后通过手机办理涉及交管的百余项业务，均不需要身份证。如果办事群众对刷脸时手机抓拍到的照片比较满意，可直接用做作证件照片，省去了专程再去补拍证件照的麻烦。

在武汉市内的一些网吧，市民上网用手机扫码即可实名登记，无须再出示身份证并登记。在江汉区姑嫂树路的“友家网咖”，只要使用“证照卡包”里的“网吧上网”功能，扫描终端机上显示的二维码，就能自动登记上网。目前，武汉市已有19家网吧接入了“证照卡包”识别终端。这一举措已在武汉三个区进行试点推广。

除此之外，武汉还在多个赛事安保场合下应用这种电子证照。今年执行多次赛事安保任务的民警雷利萍介绍说，一些大型赛事要求门票实名认证，经常有观众忘带身份证。民警帮忙在他们的手机上安装电子身份证，能很快完成验证，顺利进场。

记者下载软件体验，在输入身份信息并回答系统问题后，按照系统提示，对着手机屏幕完成规定动作，用时不到一分钟就有了自己的电子“身份”。一张身份证缩略图显示在手机上，关联的户口薄、驾照等证件信息也一应俱全。在具体应用中，身份信息会被转化成身份二维码，供扫码器读取识别。

电子身份证带来行政审批提速

武汉市民用的“证照卡包”基于国家“互联网＋可信身份认证”平台，由公安部第一研究所、华中科技大学信息安全研究所联合研发，集合身份证、护照、港澳通行证、往来台湾通行证、户口本、居住证、驾驶证、行驶证等8本“电子证照”。

武汉市公安局行政审批处处长徐舫说：“网上办理落户，最难的就是证明‘我是我’，以往市民必须亲自到窗口提交证件，供工作人员进行相貌比对。居民二代身份证在设计之初考虑到了网上应用，电子身份证则让群众足不出户办事成为可能。”

据了解，“证照卡包”APP这一平台发挥居民身份证在网络社会的法定证件作用，与实体二代居民身份证数据同源，效力一致。在法律法规及相关行政规定下，能够满足使用法定证件证明身份的业务场景要求。

武汉市自今年初开始试点电子身份证，今年1月的下载量已突破40万次。今年6月，武汉市公安局148项涉及到户籍、交管等受理数量大的公安行政审批全部上网。有些业务还推出了邮递服务，市民足不出户领到证件。

例如，大学生在通过“证照卡包”进行实人认证后，就可以在网上提交大学毕业证等电子资料，三个工作日后就能通过快递收到一张准迁证明，全部流程实现网上操作，让“数据多跑路、群众少跑腿”。

三重“安全门”确保“我就是我”

频频曝光的个人身份信息泄露事件，让一些网民担心电子证照是否安全可靠。有网民问，数据信息是可以被复制的，一旦身份号、姓名、出生年月日、住址等身份信息泄露，如何确保自己的身份不被他人给“复制”？

对此，公安部相关人员表示，身份认证平台采用的生物特征识别技术，以及我国自主研发的数字安全技术和国产安全算法，是一整套多维度、多因子、多层级的“互联网＋”可信身份认证体系。目前，公安部已经完成了平台的安全评估工作。

据了解，在所有的电子证照中，最核心、最关键的是电子身份证。它以身份证号为基础，并且采用了先进的“人脸识别”技术，可实现实名、实人身份认证。在技术层面上，这种认证方式采用了“三重”安全机制，即：基于证件真实性的人证核验、基于人脸识别的实人核验、基于用户记忆的动态问卷。

公安部门相关技术人员介绍说，为确保在应用中与实体二代居民身份证采信的数据同源，电子证照采用“刷脸”识别。在申办时，系统会提示用户完成随机的指定动作，例如“晃动手机”“向某个方向转头”。其目的是为防止因信息泄露导致的身份被冒用，用他人照片冒充他人申领，无法通过系统认证。

对于包含有身份信息的二维码安全可靠性，相关人员介绍说，身份二维码包含了姓名、居住地址等个人信息。算法经过加密，并且二维码每分钟更新一次，这在极大程度上保证了身份信息二维码与电子身份证匹配是真实且唯一的。

(责编：蒋琪、李栋)