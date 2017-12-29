原标题：首都机场实施144小时过境免签政策

首都机场实施144小时过境免签政策

新华社北京12月28日电(记者樊曦)记者从首都机场股份公司了解到，28日起，首都机场对奥地利等53个国家持有效国际旅行证件和144小时内确定日期、座位前往第三国(地区)联程客票的外国人，实行过境免办签证政策。

资料图：北京首都机场3号航站楼的到达大厅内旅客众多。中新社发 李慧思 摄

根据国家发改委、民航局日前印发的《推进京津冀民航协同发展实施意见》，京津冀将实行144小时过境免签政策，将对促进北京、天津、河北的协同联动产生重要意义。

除了首都机场之外，实施144小时过境免签政策的还有铁路西客站、天津滨海国际机场、天津国际邮轮母港、河北石家庄国际机场和秦皇岛海港。

首都机场有关负责人表示，自2013年1月1日北京正式实施72小时过境免签政策以来，截至2016年底，首都机场已接待72小时过境免签旅客超过8万人次，复合增长率达25%。

据首都机场预计，2018年元旦小长假(2017年12月30日至2018年1月1日)运输期间，首都机场进出港旅客将达73.2万人次，日均24.4万人次，进出港航班约4555架次，日均1518架次。

(责编：赵爽、李栋)