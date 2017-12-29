原标题：2018我们生活有啥变化？ 苹果手机年初或调降售价

2018年我们的生活会有什么变化？ 苹果手机年初或调降售价

【环球时报驻德国、日本特约记者 青木 蓝雅歌 任重 柳玉鹏】2017年即将过去，回首这一年的国际政治，无论是特朗普时代的到来，还是穆加贝时代的离去，都增加了世界的不确定性，很多悬念注定要留给即将到来的2018年——2018年，朝鲜领导人会坐到谈判桌旁，还是朝鲜半岛将爆发战争？特朗普会因“通俄门”被弹劾吗？高举“美国优先”的旗帜，他会挑起中美之间的贸易战吗？法国总统马克龙能接替德国总理默克尔，成为大欧洲主义的新领袖吗？后IS时代的叙利亚将何去何从？搬到耶路撒冷的美国使馆，会遭到哈马斯火箭弹的攻击吗？台湾新版的“公投法”，会给两岸带来多大的伤害？2018年将成为比特币的消亡年吗？还有，明年，我们能买到便宜的新款苹果手机和特斯拉电动车吗？

2018年，我们的生活会有什么变化？据报道，为抵挡2018年初竞争对手推出全新手机，苹果iPhone有可能选择在年初调降售价，如果属实，这将是苹果iPhone上市十年以来从未发生过的事情。

“比特币太好了，但不可能是真的”，土耳其“每日沙巴”网站28日发表署名文章称，比特币没有实际价值，这个泡沫最终将破灭，“在2017年真正起飞的比特币，也许就将在2018年面临消亡”。文章还预测称，进入后IS时代，叙利亚的重建将深刻影响中东经济，使土耳其、约旦和黎巴嫩受益。

“2018年技术将改变你的生活”，《华尔街日报》28日刊文称，2018年，美国消费者将买到售价仅为3.5万美元的特斯拉电动车；加密货币和人工智能将更多地渗透到我们的生活中；脸书可能会摆脱其政治功能，而回归它最初的功能——社交。美国“石英”网络杂志27日称，由于数字化和自动化导致人的传统角色遭到破坏，IT业的裁员潮在2018年还将继续，其中印度IT界将成为重灾区。美国“安全信息观察”网站27日称，2018年网络安全形势更加严峻，个人信息和财产安全将进一步受到威胁。

日本“日经商贸”网预测说，2018年，著名的理发师可能将走出美发室，走进家庭提供服务，以适应高龄化社会需求；而在婚姻方面，人们通过网络展示自己并寻找适合对象的方式将流行，简称“互相展现自我婚”。半岛电视台说，2018年9月起，法国将禁止小学生和初中生带手机上学，未来将有更多国家步法国之后尘，因为手机正影响孩子们的大脑和注意力。

“2018，别指望大幅加薪”，美国知名金融顾问公司光辉国际近日发表报告预测，全球劳工2018年平均实质薪资仅仅会增加1.5%，为5年来最小预测增幅。不过，报告预测中国劳工的薪资会有4.2%的增长，超过2017年4%的增幅。

(责编：赵爽、李栋)