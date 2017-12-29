2018我们生活有啥变化？ 苹果手机年初或调降售价

2018年我们的生活会有什么变化？ 苹果手机年初或调降售价
【环球时报驻德国、日本特约记者 青木 蓝雅歌 任重 柳玉鹏】2017年即将过去，回首这一年的国际政治，无论是特朗普时代的到来，还是穆加贝时代的离去，都增加了世界的不确定性，很多悬念注定要留给即将到来的2018年——2018年，朝鲜领导人会坐到谈判桌旁，还是朝鲜半岛将爆发战争？特朗普会因“通俄门”被弹劾吗？高举“美国优先”的旗帜，他会挑起中美之间的贸易战吗？法国总统马克龙能接替德国总理默克尔，成为大欧洲主义的新领袖吗？后IS时代的叙利亚将何去何从？搬到耶路撒冷的美国使馆，会遭到哈马斯火箭弹的攻击吗？台湾新版的“公投法”，会给两岸带来多大的伤害？2018年将成为比特币的消亡年吗？还有，明年，我们能买到便宜的新款苹果手机和特斯拉电动车吗？
2018年，我们的生活会有什么变化？据报道，为抵挡2018年初竞争对手推出全新手机，苹果iPhone有可能选择在年初调降售价，如果属实，这将是苹果iPhone上市十年以来从未发生过的事情。
“比特币太好了，但不可能是真的”，土耳其“每日沙巴”网站28日发表署名文章称，比特币没有实际价值，这个泡沫最终将破灭，“在2017年真正起飞的比特币，也许就将在2018年面临消亡”。文章还预测称，进入后IS时代，叙利亚的重建将深刻影响中东经济，使土耳其、约旦和黎巴嫩受益。
“2018年技术将改变你的生活”，《华尔街日报》28日刊文称，2018年，美国消费者将买到售价仅为3.5万美元的特斯拉电动车；加密货币和人工智能将更多地渗透到我们的生活中；脸书可能会摆脱其政治功能，而回归它最初的功能——社交。美国“石英”网络杂志27日称，由于数字化和自动化导致人的传统角色遭到破坏，IT业的裁员潮在2018年还将继续，其中印度IT界将成为重灾区。美国“安全信息观察”网站27日称，2018年网络安全形势更加严峻，个人信息和财产安全将进一步受到威胁。
日本“日经商贸”网预测说，2018年，著名的理发师可能将走出美发室，走进家庭提供服务，以适应高龄化社会需求；而在婚姻方面，人们通过网络展示自己并寻找适合对象的方式将流行，简称“互相展现自我婚”。半岛电视台说，2018年9月起，法国将禁止小学生和初中生带手机上学，未来将有更多国家步法国之后尘，因为手机正影响孩子们的大脑和注意力。
“2018，别指望大幅加薪”，美国知名金融顾问公司光辉国际近日发表报告预测，全球劳工2018年平均实质薪资仅仅会增加1.5%，为5年来最小预测增幅。不过，报告预测中国劳工的薪资会有4.2%的增长，超过2017年4%的增幅。
住建部：2018年房地产市场调控力度不放松 人民网北京12月25日电 据住建部官方网站消息，住房城乡建设部党组书记、部长王蒙徽在全国住房城乡建设工作会议上表示，2018年要大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，在人口净流入的大中城市加快培育和发展住房租赁市场，推进国有租赁企业的建设，充…【详细】
专家企业家热议中央经济工作会议：方向更明干劲更足 党的十九大后首次中央经济工作会议20日闭幕。会议指出，5年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。会议强调，习近平新时代中国特色社会主义经济…【详细】
审计署：剔除清退10万余不符合建档立卡贫困人口 人民网北京12月23日电 审计署今日公布《国务院关于2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。 《报告》披露了扶贫资金审计查出问题的整改情况。截至今年10月底，各地通过追回、盘活或避免损失等方式整改32.68亿…【详细】